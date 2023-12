Fognini, è scritto tra le righe: il post che fa paura ai tifosi

Fognini, la stagione del tennista azzurro si è conclusa nel peggiore dei modi: adesso i tifosi hanno veramente paura.

Nello stesso giorno in cui il quintetto azzurro alzava al cielo la Coppa Davis, Fabio Fognini vinceva un Challenger nella vicina Valencia. Era lì, proprio ad un tiro di schioppo da Malaga, ma la mancata convocazione in Nazionale gli ha impedito, di fatto, di contribuire all’impresa più incredibile che sia stata realizzata dall’Italtennis da 4 decenni a questa parte.

Del suo alterco con il capitano Filippo Volandri, oramai, sono a conoscenza tutti. È contro di lui che Fabio Fognini ha inveito in diversi post sui social network, sottolineando come la sua esclusione dalla competizione non rendesse giustizia al contributo che, nel bene e nel male, ha sempre dato alla sua Nazionale. Non è questo, in ogni caso, il problema principale, ora come ora. Perché al danno, nelle ultime ore, si è aggiunta anche la beffa.

Nelle scorse ore il 36enne di Arma di Taggia era a Maia, in Portogallo, impegnato in un altro Challenger. La recente vittoria a Valencia gli aveva permesso di guadagnare terreno e di salire al posto 104 del ranking Atp, un posto magico, se vogliamo. Rimanendo in quella posizione, Fognini sarebbe stato l’ultimo giocatore ad entrare di diritto nelle prove Slam. Avrebbe però dovuto vincere qualche altra partita per starsene tranquillo e per evitare, in occasione degli imminenti Australian Open, di passare dalle qualificazioni. E invece, ancora una volta, il destino s’è messo di traverso.

Fognini, che paura: il ritiro e il post sui social

Prima della gara valida per gli ottavi di finale del Challenger di Maia, il sanremese ha riportato un problema fisico che lo ha indotto a sventolare bandiera bianca. Non è sceso in campo e ha quindi consegnato su un vassoio d’argento la vittoria, a tavolino ovviamente, al suo avversario Matteo Martineau.

Che detto così non sarebbe un problema insormontabile, se non fosse, appunto, per la precarietà del suo ranking. Pagherà a caro prezzo questo ritiro e sarà costretto, molto probabilmente, sebbene non sia ancora detto, a disputare le qualificazioni per potersi assicurare un posto nel main draw dello Slam di Melbourne. Sempre a patto che intenda parteciparvi, visto che nel post che ha affidato ai social e che ha scatenato il panico sembra dire, tra le righe, quello che tutti i tifosi italiani temono da un po’.

“Non era di certo la fine che desideravo e meritavo!!! L’obiettivo – scrive Fognini – era molto vicino e per come stavo giocando mi sentivo in grado di raggiungerlo! Ma si sa, lo sport è così…a volte dà, a volte toglie… E NONOSTANTE TUTTO E TUTTI io sono ORGOGLIOSO di come ho dimostrato a me stesso di aver superato momenti duri con lotta, sacrificio e amore per questo sport. Son dovuto scendere a compromessi con me stesso, e alla mia età e dopo la carriera che ho avuto, non è stato semplice… NESSUNO mi potrà togliere ciò che ho fatto con LEALTÀ, Trasparenza, Sacrificio ma soprattutto ONESTÀ, che nel mio vocabolario valgono molto di più di una semplice partita di tennis, vinta o persa che sia!!!”. E speriamo solo che questa brutta botta, l’ennesima, non lo convinca del fatto che sia giunta l’ora di appendere la racchetta al chiodo.