Disastro Onana allo United: “Forse ha bisogno di riposare”

Allo United non ne possono più degli errori di André Onana, e un ex portiere interista ritiene che forse il camerunense dovrebbe riposare per un po’ in panchina.

Sebastian Frey, ex estremo difensore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TvPlay, concentrandosi sull’involuzione di André Onana, dopo il passaggio dalla Serie A alla Premier, sulla sfida di domenica Napoli-Inter e sull‘intervista di Maldini.

Riguardo all’intervista di Maldini, penso che vada giudicata l’intera storia”, ha dichiarato Frey. “Mi sono sempre schierato dalla parte di Paolo e anche oggi, dopo queste parole, rimango fermo nella mia posizione. Lui ha detto la sua, ma anche in questo caso ha messo davanti il bene del Milan. Ricordiamoci che è stato mandato via in malo modo, e che la sua figura in quel Milan era importante, perché dava serenità all’intero ambiente, che adesso non c’è”.

Rispetto invece alla sfida del Maradona che opporrà Napoli e Inter, Frey vede una situazione di equilibrio. “Se i nerazzurri avessero vinto a Torino, avrebbero indirizzato la vittoria finale dello Scudetto. Io, comunque, vedo un’Inter che sta molto bene. Tolti i primi 25 minuti, anche contro il Benfica ha fatto bene. Al Maradona sarà una grande partita, perché il Napoli riaprirebbe tutto se dovesse vincere…”

Onana e Maignan, gli errori: “Il camerunense deve riposare, per il francese un normale calo“

“I nerazzurri sono consapevoli che questa gara rappresenta l’occasione di dare un segnale all’intero campionato”, ha continuato Frey. Dopodiché l’ex portiere francese si è espresso sulla situazione non brillantissima di Meret, molto criticato dopo gli errori in Champions.

“Io di Meret ne ho sempre parlato bene. Ho visto in lui un potenziale portiere importante, ma gli ultimi turni di Champions ha commesso alcuni errori che hanno dimostrato che è molto indietro. Mi sto facendo, per la prima volta, un po’ di domande su di lui. Peggio di Meret sta andando solo Onana, che non riesce a superare questo momento difficile“.

“Un top portiere non prende così il terzo goal. Se fossi l’allenatore dello United, farei di certo riposare Onana per un paio di partite. Psicologicamente, lui non c’è. Ed è triste vedere un estremo difensore che fa errori così continui. Ha bisogno di resettare un po’ tutto, stando fuori per un po’. Tutto questo fa impressione, vista le prestazioni fornite l’anno scorso con l’Inter. La cifra alta spesa per lui incide. Al momento, non è stato un buon investimento per il Manchester United. Deve stare in panchina, per poi lavorare per riguadagnare il posto da titolare“.

Per Frey anche Maignan sta attraversando un periodo così così. “La stagione è particolare. Il portiere ha un momento di calo, e voglio vedere proprio ora se ha le spalle larghe. Poi incide anche il pallone su alcuni errori. Questo perché sono palloni leggeri che hanno traiettorie molto strane. Ma non può essere un alibi. Vicario sta diventando un top portiere europeo, ha avuto un tempo di inserimento per il campionato più difficile per i portieri, ovvero la Premier League, incredibile: si è adattato subito. Sembra che giochi da 5 anni in Inghilterra. Sono contento per lui”.