Gratta e Vinci, occhio a questi biglietti: sono stati annullati

Gratta e Vinci, se hai questo biglietto sei sfortunato. La decisione è stata quella di annullarli tutti. Ecco il motivo e tutti quelli che non valgono nulla

Ci sono dei fatti che impongono a chi di dovere di prendere delle decisioni sicuramente impopolari, in alcuni casi. Come è una decisione impopolare quella di annullare un Gratta e Vinci. Che quindi, anche se è stato già messo in vendita, non ha nessun valore. Ma in questo caso la decisione è stata corretta.

Parliamo di alcuni Gratta e Vinci che a causa di incendi sono andati persi o distrutti. Succede molto spesso che alcuni tagliandi vengano annullati dopo una rapina in qualche tabaccheria, ma non è questo il caso. In questo specifico si parla di fattori che non dipendendo dall’uomo. Insomma, una decisione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata presa ed è evidente che non si possa proprio tornare indietro. Ma andiamo a vedere, così come è stato riportato da Agimeg.it, quali sono i biglietti interessati a questa decisione. Sotto a questo articolo, nella seconda parte dello stesso, potrete trovare quelli che sono i tagliandi che non hanno più nessun valore e che se anche ce lo avete in mano, non vi dà diritto a riscuotere un’ipotetica vincita.

Gratta e Vinci, ecco la tabella dei tagliandi annullati

Nella tabella sotto potrete trovare il codice del biglietto, a quale famiglia appartiene e il pacco dal quale è uscito fuori. Fate un controllo, è davvero necessario e fondamentale.

codice lotteria n. pacco

3042 Monetine Fortunate 757263

3045 Il Miliardario 6121857

3045 Il Miliardario 6130067

3045 Il Miliardario 6130068

3046 Il Miliardario Mega 4747991

3046 Il Miliardario Mega 4747992

3047 Il Miliardario Maxi 8081205

3047 Il Miliardario Maxi 8081206

3049 Numeri Fortunati 6268198

3049 Numeri Fortunati 6268199

3050 Fai Scopa New 1443853

3051 New Sette e Mezzo 693034

3052 New Super Sette e

Mezzo 1943340

3054 Nuovo Doppia Sfida 2828968

3054 Nuovo Doppia Sfida 2828969

3055 Mini Doppia Sfida 1539969

3058 Crucijolly 2653115

3058 Crucijolly 2653116

3063 Super Numerissimi 2533268

3063 Super Numerissimi 2533269

3068 Vinci in Grande 1878854

3068 Vinci in Grande 1878855

3072 New Tutto per Tutto 600707

3075 Colpo Ricco 151482

3307 Nuovo 10X 4203886

3308 Nuovo 20X 9753384

3308 Nuovo 20X 9753385

3311 Numerissimi 6575916

3311 Numerissimi 6575917

3315 Nuovo 100X 1077383

3315 Nuovo 100X 1077384

3316 Nuovo 50X 225060

3316 Nuovo 50X 225061