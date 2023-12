Lecce-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lecce-Bologna è una partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’ottimo lavoro di Thiago Motta a Bologna è ormai sotto gli occhi di tutti e la vittoria per 2-0 contro il Torino nel posticipo di lunedì scorso è un’altra conferma della crescita degli emiliani, che quest’anno sembrano avere le carte in regola per sognare in grande. Subito archiviata la sconfitta subita a Firenze prima della sosta – solo la seconda in 13 giornate – nient’altro che un incidente di percorso.

I rossoblù sono stati bravi ad attirare nella loro “trappola” la squadra di Ivan Juric, incapace di concretizzare le occasioni create, castigandola alle prime occasioni utili, prima con il giovane scuola Inter Fabbian e poi con l’attaccante Zirkzee, definitivamente sbocciato all’ombra delle due torri. È un balzo non indifferente quello fatto in classifica dai felsinei: in un colpo solo hanno saltato Atalanta e Fiorentina e sono saliti in sesta posizione, in piena zona Europa League. Per provare a restare ai piani alti il Bologna deve iniziare a correre anche in trasferta, dove non ha ancora vinto neppure una partita. Cinque pareggi e una sconfitta per gli uomini di Motta, che tenteranno di togliere lo zero dalla caselle delle vittorie esterne nel lunch match domenicale a Lecce. I salentini si sono assestati a metà classifica e vantano un margine di cinque punti sulla terzultima. Lunedì è arrivato il secondo 2-2 consecutivo a Verona, contro la squadra dell’ex Baroni. I giallorossi, per ben due volte in vantaggio con Oudin e Gonzalez, si sono fatti riacciuffare in entrambe le occasioni dagli scaligeri. Continua il digiuno di vittorie: l’ultima risale a più di due mesi fa.

Lecce-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

I dubbi principali del tecnico giallorosso D’Aversa sono a centrocampo, dove Blin e Rafia si contendono una maglia rispettivamente con Gonzalez e Oudin. Sull’out sinistro difensivo invece Dorgu può spuntarla su Gallo. Davanti c’è Almqvist insieme a Krstovic e Banda.

Dall’altro lato, Motta confermerà la difesa vista all’opera lunedì contro il Torino, con Lucumì al centro e Calafiori spostato a sinistra. Senza Orsolini e Karlsson, entrambi infortunati, è già disegnata la trequarti, con Ndoye, Saelemaekers e Ferguson alle spalle di Zirkzee.

Come vedere Lecce-Bologna in diretta tv e in streaming

Lecce-Bologna è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Via del Mare” di Lecce e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lecce e Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il grosso dei suoi punti il Lecce li ha fatti tra le mura amiche, dove sono passati solamente Napoli e Torino. Il Bologna è indubbiamente in un gran momento di forma ma le insidie, in Salento, sono dietro l’angolo. La squadra di Motta, ad ogni modo, dovrebbe far ritorno in Emilia con un risultato positivo: i precedenti sono infatti dalla parte dei rossoblù, che hanno sempre avuto la meglio sul Lecce negli ultimi quattro confronti, non segnando mai meno di due gol. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2