Le Havre-Psg, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Le Havre-Psg è una partita della quattordicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Ha rischiato davvero di rimanere fuori dagli ottavi di Champions League il Psg: o per meglio dire di non essere padrone del proprio destino all’ultima giornata. Il regalo di Marciniak, che ha mandato dal dischetto Mbappé contro il Newcastle, permette agli uomini di Luis Enrique di andarsi a giocare il tutto per tutto a Dortmund nell’ultimo turno.

La partita comunque stava per dare un risultato sicuramente bugiardo: perché dopo il vantaggio inglese i parigini sono andati più volte vicini al pari. Peccato solamente che le occasioni siano capitate sui piedi di Barcola, che ha graziato più volte il portiere bianconero. Altri discorsi questi, adesso ci concentriamo su quella che è la partita che vedrà impegnata la formazione del tecnico spagnolo sul campo del Le Havre. Ha un solo risultato a disposizione il Psg: la vittoria. Che contro una squadra che comunque sta facendo bene in stagione non dovrebbe mancare.

Di solito i parigini, dopo un momento di appannamento, hanno risposto alla grande in campionato, riuscendo a imporsi sempre. E dovrebbe essere così anche in questo caso, con la sensazione che il match possa anche regalare diverse reti. Non solo per la formazione ospite, che vincerà la partita senza particolari problemi, ma almeno una rete nell’arco dei 90minutila dovrebbero trovare pure i padroni di casa, anche se non segnano da tre partite di fila.

Come vedere Le Havre-Psg in diretta tv e in streaming

Le Havre-Psg è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la quattordicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Psg deve vincere. E quasi sicuramente vincerà questa partita che si dovrebbe sbloccare nei primi 45 minuti. Un match che regalerà almeno tre reti complessive. L’affermazione degli uomini di Luis Enrique appare scontata.

Le probabili formazioni di Le Havre-Psg

LE HAVRE (5-4-1): Desmas; Sangante, Youte Kinkoue, Lloris, Operi; Toure, Kuzyaev; Nego, Alioui, Casimir; Bayo.

PSG (4-3-3): SDonnarumma; Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez; Ruiz, Ugarte, Lee; Barcola, Ramos, Mbappe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3