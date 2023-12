Fiorentina-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Salernitana è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate e solamente due gol segnati nella stessa serie di partite, entrambi al Bologna. Se non è crisi, in casa Fiorentina, poco ci manca. E la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Conference League – resta da capire se i viola a febbraio ricominceranno direttamente dagli ottavi di finale o se prima dovranno disputare gli spareggi – non basta per ritrovare la serenità di qualche mese fa.

La squadra di Vincenzo Italiano continua a dare la sensazione di essere un’incompiuta. Il gioco non manca di certo, ma i gigliati sono spesso troppo prevedibili. E soprattutto stanno latitando i gol degli attaccanti. Nzola e Beltran, che in estate hanno preso il posto di Cabral e Jovic, bocciati dopo appena una stagione, hanno segnato a malapena una rete in due in campionato ed è significativo il fatto che contro i belgi del Genk in Conference League, giovedì scorso, siano rimasti entrambi in panchina. In coppa c’hanno pensato Quarta, un difensore, ed il solito Gonzalez (su rigore) a regalare una vittoria importantissima – non solo dal punto di vista della classifica – ad una Viola che era reduce dall’ennesima delusione. Sabato, contro un Milan spuntato e pieno di assenze, la Fiorentina avrebbe potuto fare di più ma, pur giocando meglio rispetto ai rossoneri, è tornata a mani vuote, castigata da un rigore trasformato da Theo Hernandez (1-0).

Italiano spera che il successo in coppa abbia dato ai suoi la spinta propulsiva per voltare pagina in vista del match con la Salernitana. Contro la Lazio, una settimana fa, si sono visti i primi effetti della cura Inzaghi. I granata hanno messo fine al lungo digiuno di vittorie prendendosi lo scalpo illustre della Lazio di Maurizio Sarri, battuta 2-1 all’Arechi.

Fiorentina-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Kayode contro il Genk ha cambiato la partita da subentrato, procurandosi il rigore decisivo, ed è pronto a riprendere il suo posto sulla corsia destra dopo l’infortunio. In difesa più Ranieri di Martinez Quarta, mentre in attacco assisteremo al solito duello tra Beltran e Nzola, con l’ex Spezia leggermente favorito sull’argentino. In forte dubbio Bonaventura.

Inzaghi medita di tornare alla difesa a quattro, con Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. Quasi recuperato Dia, che però partirà dalla panchina: fiducia ad Ikwuemesi. A centrocampo è ballottaggio tra Maggiore e Legowski.

Come vedere Fiorentina-Salernitana in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Salernitana, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La vittoria in rimonta sulla Lazio è una grossa iniezione di fiducia per una Salernitana che ora punta ad abbandonare l’ultimo posto in classifica dopo aver raccolto tre risultati positivi nelle ultime cinque partite. I granata non sono favoriti ma potrebbero creare qualche grattacapo ad una Fiorentina che giovedì ha speso parecchie energie e che tutto sommato resta una squadra imprevedibile. Le reti complessive, vista la difficoltà dei viola nel fare gol e il magro bottino in trasferta della Salernitana (solo 4 reti segnate) potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Salernitana

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Bohinen; Kastanos, Candreva; Ikwuemesi.

La Salernitana riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1