Fiorentina-Genk, Conference League: tv, probabili formazioni, pronostici

I sei punti ottenuti con la squadra meno competitiva del girone, il Cukaricki, hanno lanciato la Fiorentina in cima alla classifica del gruppo F, che – serbi a parte – continua ad essere molto equilibrato. La Viola ora ha 8 punti, due in più rispetto alla coppia formata da Genk e Ferencvaros: ungheresi e belgi nei due scontri diretti non si sono fatti del male, pareggiando sia all’andata che al ritorno.

Ciò significa che la squadra di Vincenzo Italiano con una vittoria sarebbero certi di giocare la fase ad eliminazione diretta, resta da capire se si qualificherà direttamente agli ottavi oppure se – come avvenne nella precedente edizione della Conference League – dovranno accedervi tramite gli spareggi con le terze dei gironi di Europa League. Rimetterebbe invece tutto in discussione un’eventuale sconfitta al “Franchi” con il Genk e costringerebbe la Fiorentina a giocarsi poi il tutto per tutto nell’ultima giornata, a Budapest contro il Ferencvaros di Dejan Stankovic. Già all’andata i belgi hanno dimostrato tuttavia di essere un avversario da prendere con le pinze: hanno riacciuffato i viola per ben due volte sfiorando addirittura quello che sarebbe stato il gol del 3-2 nei minuti di recupero.

Una Viola discontinua

Gonzalez e compagni in Conference League hanno dimostrato di essere più prolifici rispetto al campionato e dopo i 2-2 con Genk e Ferencvaros hanno realizzato 7 gol complessivi contro il Cukaricki, segnandone tuttavia soltanto uno nella gara di ritorno in Serbia (0-1).

Italiano e i suoi proveranno a voltare pagina dopo la beffarda sconfitta di San Siro di sabato scorso. Come spesso accade, a fare la partita contro il Milan sono stati i viola ma la formazione gigliata continua a faticare in fase realizzativa, restando nuovamente a secco di gol. Fatto sta che nelle ultime cinque giornate la Fiorentina ha rimediato ben quattro sconfitte (Empoli, Lazio, Juventus e Milan), riuscendo a battere solamente il Bologna. Non sta brillando neppure il Genk, che in Pro League è solo sesto e viene dalla sconfitta (1-0) nella trasferta con lo Standard Liegi. Tanti dubbi di formazione per Italiano: in attacco Nzola è favorito su Beltran, mentre sulla trequarti Barak dovrebbe far rifiatare Bonaventura.

Il pronostico

Il Genk è avversario alla portata dei viola ma potrebbe rivelarsi insidioso se affrontato non con la giusta concentrazione. La vittoria della Fiorentina è probabile ma non scontata. L’attacco della squadra di Italiano invece in Europa può sbloccarsi, all’interno di un match in cui anche gli ospiti si renderanno più volte pericolosi. Almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genk

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Maxime Lopez, Mandragora; Kouamé, Barak, Gonzalez; Nzola.

GENK (4-3-3): Vandevoordt; El Ouahdi, Cuesta, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza, El Khannouss; Oyen, Zeqiri, Paintsil.

