I pronostici di giovedì 30 novembre: c’è la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e Conference League, in campo tre squadre italiane.

Terminata la due giorni di Champions League, si prosegue con Europa League e Conference League. Nella quinta giornata della fase a gironi ci sono tre squadre italiane in campo: l’Atalanta già qualificata avrà la sicurezza di passare direttamente agli ottavi di finale evitando la sconfitta con lo Sporting Lisbona, che precede di tre punti in classifica.

Alla Roma basta un pareggio per la certezza dei sedicesimi di finale, però per sperare ancora nel primo posto che darebbe il passaggio agli ottavi andrebbe migliorata la differenza reti generale. Ecco perché c’è da aspettarsi una squadra arrembante a caccia di un alto numero di gol.

Pronostici altre partite

In Conference League la Fiorentina arriverà aritmeticamente tra le prime due se batte il Genk e direttamente agli ottavi di finale da prima del girone se in contemporanea il Ferencváros non batterà il Čukarički.

A chi cerca partite da almeno tre gol complessivi il consiglio è di guardare a Hacken-Bayer Leverkusen, Liverpool-LASK e Aston Villa-Legia Varsavia. Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Besiktas-Club Brugge, AEK Atene-Brighton, Marsiglia-Ajax e Nordsjaelland-Fenerbahçe.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Roma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Servette-Roma, Europa League, ore 21:00

Vincenti

• Glasgow Rangers (in Glasgow Rangers-Aris Limassol, Europa League, ore 21:00)

• AZ Alkmaar (in AZ Alkmaar-HSK Zrinjski Mostar, Conference League, ore 18:45)

• Fiorentina (in Fiorentina-Genk, Conference League, ore 21:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Legia Varsavia, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hacken-Bayer Leverkusen, Europa League, ore 21:00

• Liverpool-LASK, Europa League, ore 21:00

• Servette-Roma, Conference League, ore 21:00

• Aston Villa-Legia Varsavia, Conference League, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Besiktas-Club Brugge, Conference League, ore 18:45

• AEK Atene-Brighton, Europa League, ore 18:45

• Marsiglia-Ajax, Europa League, ore 21:00

• Nordsjaelland-Fenerbahçe, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

West Ham vincente e almeno un gol per squadra (in Backa Topola-West Ham, Europa League, ore 18:45)