Palermo-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Palermo-Catanzaro è valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Guardando la classifica di Palermo e Catanzaro l’anticipo della quindicesima giornata della Serie B promette sicuramente spettacolo. Due squadre appaiate in classifica a quota 24 punti, anche se gli ospiti ci arrivano decisamente meglio dopo aver vinto il sentitissimo derby contro il Cosenza domenica scorsa.

Una vittoria fondamentale per gli uomini di Vivarini che si sono messi alle spalle il periodo negativo – quello delle tre sconfitte di fila – sfornando una prova importante, una di quelle che possono solamente fare bene per il proseguo della stagione. Sì, vincere contro il Cosenza aiuterà sicuramente i giallorossi ad affrontare con tranquillità il match di domani sera, puntando ad un risultato positivo contro una squadra, quella di Corini, che in casa in questo avvio di stagione ha lasciato troppi punti per strada. I rosanero inoltre arrivano dopo il pareggio contro la Ternana dove erano andati in vantaggio con Lucioni prima di farsi riprendere nella ripresa. Un punto che non è stato ben accetto dal popolo siciliano, che si aspettava una vittoria viste le difficoltà degli umbri.

Corini traballa? Sicuro non passa un buon momento visto che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta. Servirebbe una sterzata al tecnico rosanere per cercare di rimanere lì, agganciato almeno in parte al treno della promozione diretta visto che la sua squadra per gli uomini che ha in rosa deve e può sicuramente puntare a qualcosa di importante. Ma è difficile contro i giallorossi.

Come vedere Palermo-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Palermo-Catanzaro è in programma venerdì 1 dicembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Palermo-Catanzaro

Il cammino del Palermo in casa non è stato dei migliori, difficile che i rosanero riescano a vincere questo match contro un Catanzaro che non solo mentalmente è in forma. Gara da pareggio quindi. Con almeno una rete per squadra quasi sicura. Volete esagerare? Occhio al colpaccio esterno.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi,Lund; Gomes; Stulac; Di Mariano, Coulibaly, Mancuso; Brunori.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1