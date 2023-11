Darmstadt-Colonia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Darmstadt-Colonia è una partita valida per la tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

La 13esima giornata di Bundesliga si apre con quello che, ad oggi, è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Il neopromosso Darmstadt è quindicesimo ed al momento galleggia appena sopra la zona retrocessione, più complessa invece la situazione in cui versa il Colonia, di nuovo fanalino di coda della classifica dopo la sconfitta rimediata una settimana fa contro il Bayern Monaco.

La stagione del Darmstadt, tornato in massima serie la scorsa estate dopo un’assenza di 6 anni, si era improvvisamente infiammata nella prima settimana di ottobre con il doppio successo consecutivo con Werder Brema e Augsburg, ma sono rimasti dei casi isolati. Da allora i Lilien non sono più riusciti a vincere e nelle ultime due giornate hanno limitato i danni uscendo indenni dai match con Mainz (0-0) e Friburgo (1-1). Un rendimento in ogni caso in linea con quelle che erano le aspettative: il tecnico Torsten Lieberknecht è consapevole che per raggiungere la salvezza ci sarà da soffrire. Migliorare in fase di non possesso palla deve essere il primo obiettivo del Darmstadt, che deve fare i conti con quella che è di gran lunga la difesa più battuta del torneo con 33 gol subiti in 12 giornate.

Il Colonia ha invece un problema opposto. E cioè fa molta fatica a fare gol: ne ha segnati a malapena nove, tre dei quali nell’unica vittoria contro il Borussia Monchengladbach.

Il club continua a dare fiducia a Steffen Baumgart, confermato in panchina nonostante la situazione non sia affatto delle migliori. I Billy Goats, che hanno concluso al settimo e all’undicesimo posto le ultime due stagioni, avrebbero in teoria le carte in regola per risalire la china ma per riuscirci bisognerà cominciare a vincere gli scontri diretti come quello con il Darmstadt: una vittoria, infatti, permetterebbe al Colonia di scavalcare Union Berlino e Mainz e raggiungere proprio i Lilien al quartultimo posto.

Come vedere Darmstadt-Colonia in diretta tv e streaming

Darmstadt-Colonia, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Si può dare fiducia ad un Colonia che nell’ultimo turno ha offerto una buona prestazione contro il Bayern Monaco, soprattutto nella propria metà campo. Gli ospiti dovrebbero riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Colonia

DARMSTADT (3-4-2-1): Schuhen; Klarer, Müller, Maglica; Bader, Mehlem, Holland, Nürnberger; Skarke, Honsak; Seydel.

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Hübers, Chabot, Paqarada; Martel, Kainz; Thielmann, Uth, Maina; Selke.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1