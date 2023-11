Servette-Roma, Europa League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Servette-Roma è una partita valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

L’obiettivo della Roma nella fase a gironi di quest’edizione dell’Europa League era quello di non ripetere l’errore dello scorso anno. Quando, per colpa di qualche sconfitta di troppo, arrivò seconda e fu costretta a disputare gli spareggi di accesso agli ottavi con le retrocesse dalla Champions League, giocando così due partite in più.

Sembrava che i giallorossi avessero imparato la lezione ma la sconfitta con lo Slavia Praga di tre settimane fa ha rimesso tutto di nuovo in discussione per quanto riguarda la corsa al primo posto. Una Roma svogliata e con la testa al derby ha finito per crollare nel secondo tempo sotto i colpi dei cechi, che si sono imposti con lo stesso punteggio (2-0) con cui i capitolini si erano aggiudicati il match d’andata dell’Olimpico. Un’occasione sfumata, perché la squadra di José Mourinho in caso di vittoria poteva qualificarsi aritmeticamente con due giornate d’anticipo ed assestare il colpo definitivo allo Slavia per il primato. Ed invece i giallorossi adesso, oltre ad essere stati raggiunti in cima dagli uomini di Jindrich Trpisovsky – entrambi a quota 9 punti – non sono più completamente padroni del proprio destino, visto che la differenza reti (+8 contro +5) al momento premia i cechi.

Roma, occhio alla differenza reti

Sarà dunque indispensabile ottenere una vittoria più larga possibile contro il Servette. Nella sfida di Ginevra Lukaku e compagni dovranno puntare a vincere con uno scarto importante.

Gli svizzeri, travolti 4-0 dalla Roma nel match d’andata, nell’ultimo turno hanno avuto un sussulto d’orgoglio, portando a casa un successo importante (2-1 contro lo Sheriff Tiraspol) che molto probabilmente gli consentirà di vincere il duello a distanza con il club della Transnistria per il terzo posto e la retrocessione in Conference League. Peraltro gli uomini di Rene Weiler sono in buon momento. Domenica contro il Grasshoppers è arrivata la sesta vittoria consecutiva tra coppa e campionato, con i granata che non perdono proprio dalla partita con la Roma di inizio ottobre. I giallorossi sono ripartiti con il piede giusto dopo la sosta per le nazionali, archiviando senza troppi problemi la pratica Udinese all’Olimpico: tra i protagonisti Paulo Dybala, autore di un gol e un assist (3-1).

Mourinho in Svizzera pensa ad un minimo di turnover. In porta andrà Svilar, mentre davanti toccherà a Belotti affiancare Lukaku, con Dybala che inizierà dalla panchina.

Come vedere Servette-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

Servette-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo Stade de Geneve di Ginevra, in Svizzera. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Servette-Roma anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma finora non ha brillato nelle due trasferte di Europa League. Oltre alla sconfitta con lo Slavia Praga, i giallorossi hanno avuto la meglio – con non poche difficoltà – sullo Sheriff, battuto di misura. Il Servette in casa ha perso solo due partite in stagione – Young Boys e Slavia Praga – e potrebbe creare qualche problema ai giallorossi, che restano in ogni caso ampiamente favoriti. Il secondo tempo sarà verosimilmente più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Servette-Roma

SERVETTE (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Kaloga; Bolla, Cognat, Diba, Kutesa; Guillemenot, Crivelli.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3