Sinner e Alessia, qui gatta ci cova: la foto non lascia dubbi

Sinner, la foto è diventata virale e la loro “relazione” è già sulla bocca di tutti: con una foto così, è inutile negare.

Maria Braccini? Laura Margesin? Non potrebbe essere più confusa di così, la situazione sentimentale di Jannik Sinner. Che poco ci interessa, in ogni caso, dal momento che è ormai cosa nota che lui preferisca essere valutato per le sue prestazioni sportive e non per i suoi amori.

E non possiamo che valutarlo positivamente dal punto di vista del tennis, ora che l’altoatesino ha coronato la sua splendida torta con una ciliegina tonda, rossa e succosa che ci sta proprio a pennello. Vincere la Coppa Davis è stato il lieto fine che meritava lui e, più in generale, tutta la squadra azzurra. Il giusto epilogo di una stagione straordinaria che difficilmente dimenticheremo, costellata com’è stata di soddisfazioni e felicità mai provate prima d’ora.

Ma torniamo per un attimo alla vita privata di Jannik, ora. Dobbiamo farlo perché, nelle scorse ore, è circolata una fotografia che in tutta onestà sembra non lasciare spazio a dubbi. E che ci ha confermato che siamo lontani anni luce dalla realtà, in quanto nella sua vita non ci sono, come pensavamo, le sole Laura e Maria. C’è, o almeno così pare, una terza donna bellissima.

Sinner, non c’è solo Mark: la sorella segreta del tennista azzurro

Il suo nome è Alessia e di cognome fa Marcuzzi. Sì, la stessa Alessia Marcuzzi di Boomerissima che, per celebrare a dovere il trionfo a Malaga da parte della Nazionale italiana, ha ben pensato di postare una fotografia che nel giro di pochi minuti è meritatamente divenuta virale.

Lo scatto in questione è un collage: da una parte c’è Sinner bambino, dall’altra c’è lei in versione baby. C’è un motivo ben preciso se è circolato in ogni dove: Alessia e Jannik si assomigliano tantissimo. Talmente tanto da sembrare quasi fratello e sorella. I capelli rossi e gli occhi piccoli, l’espressione e persino l’incarnato. Così tante cose in comune che perfino lei, ad un certo punto, ha dubitato delle origini del tennista altoatesino.

“Un non so che di famiglia” – ha ironizzato la conduttrice nella didascalia che accompagna il collage in questione, alludendo alle somiglianza fisiche – A parte gli scherzi complimenti a Sinner, Volandri, Sonego, Bolelli e Arnaldi. Dopo 47 anni la Coppa Davis e’ di nuovo italiana grazie a voi!!!!!”. I commenti in calce al suo post, naturalmente, si sono sprecati, tanto che la foto, dicevamo, è subito diventata virale.