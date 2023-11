Sinner, che regalo a Berrettini: ha conquistato il cuore dei tifosi

Sinner, che regalo a Berrettini: in questo modo il tennista azzurro ha ulteriormente conquistato il cuore del tifosi. Ecco cos’è success

Quella di ieri per il Tennis italiano è stata una delle giornate più importanti di sempre. La vittoria della Coppa Davis a Malaga ha regalato una gioia enorme non solo a quelli che di solito seguono con interesse questo sport, ma anche a quei tifosi che si sono avvicinati a Sinner e soci dalla scorsa settimana più o meno. Dalle ATP Finals di Torino.

Inutile dire che Jannik, capace dell’impresa di battere in poche ore due volte il numero 1 del ranking Djokovic, sia stato il vero trascinatore di questo gruppo così importante plasmato al meglio da capitan Volandri. Ed è inutile dire che poteva esserci anche Matteo Berrettini in questo gruppo, l’unico in grado, qualora ve lo siate dimenticato, di raggiungere la finale di Wimbledon in quella notte che poi ha regalato l’Europeo alla nazionale italiana di calcio. Matteo adesso non sta vivendo il suo miglior momento: troppi infortuni lo ha messo ko. Ma c’era a Malaga, come tifoso. E ha esultato come non mai nel momento in cui Sinner ha vinto la sua partita regalando alla nostra nazionale la vittoria più importante.

Sinner, regalo enorme a Berrettini

Poteva sembrare una presenza ingombrante quella di Berrettini, quali a voler sottolineare il fatto che anche lui c’è in questo gruppo nonostante non potesse giocare. Quasi a rimarcare che anche lui è un tennista forte. E lo è, senza dubbio, anche se qualcuno attorno alla sua presenza in Spagna ha creato la solita polemichetta seguita, fortunatamente, da pochi. E a chiuderle tutte quelle poche che c’erano ci ha pensato Sinner stesso con un post su Instagram.

Intanto c’è da segnalare una cosa: l’umiltà di Jannik che mai si è messo da solo con la Coppa nelle sue foto. Lo ha fatto insieme alla squadra e insieme a tutta la carovana azzurra che era in Andalusia. E, inoltre, in una foto di queste, proprio all’altezza dell’insalatiera, Sinner ha taggato Berrettini. Un segnale di un gruppo vero, costruito con le migliori intenzioni e forte, assai forte, non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto quello delle relazioni. Solamente così lo sport permette di raggiungere certi risultati storici.