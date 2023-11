Gratta e vinci, nuovo modo per incassare: sarai tra i primi a saperlo

Gratta e Vinci, c’è un nuovo modo per incassare. Ecco quello che succederà nelle prossime settimane dentro ogni ricevitoria.

Ci sono tanti modi per incassare un Gratta e Vinci. Direttamente dal proprio tabaccaio, magari anche se si è comprato in un altro posto, oppure recandosi – ma questo quando ci sono delle vincite più alte – a Roma nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure in una Banca Intesa sul territorio che vi rilascerà una ricevuta.

Ma c’è un altro obiettivo, adesso, per chi gestisce questo tipo di operazioni e in questo caso parliamo dei tabaccai, quelli che lavorano sul territorio. “L’obiettivo è chiaro quanto condiviso: snellire e rendere sempre più agevole e sicura l’operatività del tabaccaio nello svolgimento delle quotidiane incombenze”. Sì, e tra queste incombenze c’è anche quella di andare a pagare i Gratta e Vinci che appartengono alla fascia media, e vale a dire quelli che vanno dai 501 euro ai 10mila euro.

Gratta e Vinci, ecco la nuova procedura

Uno snellimento nelle operazioni che consente, in fase di prenotazione del pagamento “l’acquisizione di tutti o parte dei dati anagrafici del vincitore, tra cui, è stato introdotto, il codice fiscale”. Sì, perché una prenotazione del pagamento di questo importo si può fare anche nella vostra attività commerciale di fiducia.

Sono due le modalità previste per acquisire questi dati che fanno risparmiare un sacco di tempo: “La prima – su legge nella nota della FIT – è data dalla lettura automatica del chip presente sulla tessera sanitaria, grazie alla quale la maschera della prenotazione della vincita verrà automaticamente popolata con tutti i dati anagrafici del vincitore, compreso il codice fiscale. La seconda, invece, determinata dalla lettura automatica del codice a barre presente sulla tessera sanitaria o sulla carta di identità elettronica, in virtù della quale nella maschera di prenotazione verranno acquisiti il codice fiscale, il luogo e la data di nascita del vincitore. I dati rimanenti dovranno essere inseriti manualmente”. Insomma, un metodo che viene incontro a tutti e che fa risparmiare minuti importanti soprattutto per quelle persone che stanno lavorando.