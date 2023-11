Lazio-Celtic, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Celtic è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

La Champions League per ripartire dopo l’ennesimo scivolone stagionale e, soprattutto, per smaltire le scorie di Salerno. Sperando che qualche ora più tardi arrivino buone notizie dal match di Rotterdam tra i padroni di casa del Feyenoord e l’Atletico Madrid.

La Lazio, infatti, potrebbe staccare un pass per gli ottavi della massima competizione continentale con un turno d’anticipo se riuscisse a battere il Celtic, ormai con un piede e mezzo fuori dai giochi, e se i Colchoneros del grande ex Diego Simeone facessero il colpaccio nei Paesi Bassi. Qualificazione dunque non lontanissima per la squadra di Maurizio Sarri, che grazie al successo di tre settimane fa sugli olandesi – puniti dal ritrovato Immobile (1-0) – sono rimasti padroni del proprio destino. Nel gruppo E la Lazio è seconda a quota 7 punti, uno in meno dell’Atletico Madrid e uno in più del Feyenoord. Tassativo, tuttavia, sbrigare la pratica scozzese: in quel caso anche un pareggio nell’altra sfida consentirebbe ai biancocelesti di recarsi a Madrid, nell’ultima giornata, con la tranquillità di chi può giocare per due risultati su tre.

Lazio, una vittoria per blindare gli ottavi

Servirà però una prestazione diversa rispetto a quella di sabato scorso a Salerno, dove la Lazio ha incassato la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato.

Un altro passo falso che non consente ai capitolini di abbandonare la zona “anonima” della classifica – Immobile e compagni sono solo undicesimi e che rischia di terremotare nuovamente l’ambiente: Sarri ha di nuovo parlato di possibili dimissioni a fine gara. Match delicatissimo quindi quello con i biancoverdi di Glasgow, già battuti all’andata (1-2) grazie alla rete di Pedro siglata in pieno recupero. Il Celtic procede a vele spiegate in Premiership – otto i punti di vantaggio sui Rangers – nonostante il pareggio casalingo di sabato scorso con il Motherwell (1-1). In Champions League invece la squadra di Brendan Rodgers è stata letteralmente travolta dall’Atletico (6-0) dopo aver conquistato il primo (ed unico) punto con i madrileni all’andata. Sarri deve fare i conti con delle pesanti assenze in difesa e dietro potremmo rivedere la coppia Patric-Gila se Romagnoli non dovesse recuperare. Rientra Luis Alberto dopo la squalifica ma è ancora indisponibile Zaccagni.

Come vedere Lazio-Celtic in diretta tv in chiaro e streaming

Lazio-Celtic è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Lazio-Celtic è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio di coppa finora è stata diversa da quella di campionato ed è soprattutto davanti al proprio pubblico che i biancocelesti hanno portato a casa i punti più pesanti, evitando la sconfitta sia con l’Atletico Madrid che con il Feyenoord. Nonostante le assenze, il Celtic fa poca paura, in particolar modo quando gioca fuori casa. Gli scozzesi in quattro partite hanno incassato ben 12 gol e non ci stupiremmo se assistessimo anche all’Olimpico ad un match prolifico, considerando pure i problemi difensivi dei biancocelesti.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

CELTIC (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Holm; Palma, Furuhashi, Yang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1