SudTirol-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

SudTirol-Brescia è valida per un recupero della terza giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non è sicuramente un momento positivo per il SudTirol di Bisoli, che forse lo scorso anno ha fatto più di quanto uno ci si sarebbe potuto aspettare. E adesso magari tre sconfitte di fila fanno avere una percezione diversa di quelle che sono realmente le cose. La squadra del tecnico che ha portato la formazione ai playoff, soffre in questo momento. E avrebbe bisogno di uno scossone.

L’occasione contro il Brescia ci sarebbe, ma i lombardi che a poco si sono affidati a Rolando Maran non possono sicuramente pensare a perdere: la classifica, dopo un avvio incredibile – così come successo lo scorso anno e poi c’è stata la retrocessione – è deficitaria tant’è che Cellino ha deciso per il cambio tecnico, affidandosi ad un allenatore navigato che ha bisogno però di piazzare un altro risultato positivo dopo quello di Pisa. Un buon pareggio per le Rondinelle, che devono solamente cercare un poco di continuità per riuscire a tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Nel doppio confronto dello scorso anno c’è stata una vittoria a testa per la squadra che giocava in casa. E sono stati gli unici due incontri tra queste due formazioni nella loro storia. Che cosa manca? Il pari, ovvio, che è il risultato più probabile nella sfida di martedì sera. Anche perché le fatiche dell’impegno del weekend si potrebbero fare sentire.

Come vedere SudTirol-Brescia in diretta tv e in streaming

SudTirol-Brescia è in programma martedì 28 novembre alle 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di SudTirol-Brescia

Gara da pareggio quella tra SudTirol e Brescia che, vedendo l’andamento di entrambe, potrebbe essere anche ben accetto dai due allenatori. Magari la sfida potrebbe regalare pure una rete per squadra, ma alla fine l’X è il segno che potrebbe venire fuori.

Le probabili formazioni

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Ghiringhelli, Giorgini, Masiello, Davi; Tait, Broh, Peeters, Casiraghi; Pecorino, Merkaj.

BRESCIA (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bertagnoli, Van de Looi, Fares; Olzer, Bjarnason; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1