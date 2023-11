Milan-Borussia Dortmund, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Milan-Borussia Dortmund è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Stefano Pioli e i suoi uomini chiedono di nuovo l’aiuto di San Siro per restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il “Meazza” in versione bolgia tre settimane fa ha dato un grossa mano ai rossoneri, che contro il Psg di Mbappé e dell’odiato ex Donnarumma hanno probabilmente giocato la miglior partita – finora – della stagione, almeno sul piano della grinta, del carattere e della personalità.

Bisognava vincere e tutti i costi ed il Milan c’è riuscito, vendicando il pesante 3-0 di Parigi e segnando i primi gol in quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie con i soliti Leao e Giroud, che hanno interrotto un digiuno che durava da ben cinque partite (considerando anche la doppia semifinale con l’Inter dello scorso anno). Il 2-1 in rimonta contro i francesi consente al Diavolo di rimanere aggrappato (perlomeno) al treno del secondo posto, anche se nel cosiddetto gruppo di ferro tutte possono ancora qualificarsi, compreso il Newcastle ultimo in classifica a quota 4 punti, soltanto tre in meno del Borussia Dortmund capolista. Saranno proprio i gialloneri a fare visita al Milan. E Theo Hernandez e compagni ovviamente non possono sbagliare, visto che con se dovessero perdere con i tedeschi e contemporaneamente il Psg dovesse avere la meglio sul Newcastle sarebbero fuori dai giochi. Viceversa, al Borussia basterebbe espugnare San Siro per essere certi di passare.

Vincere per restare in corsa

Il Milan viene dal successo importantissimo con la Fiorentina. Con il minimo sforzo Pioli ha superato l’ostacolo viola nonostante un attacco privo di quasi tutti i titolari.

Nella notte dell’esordio del 15enne Camarda, è stato Theo Hernandez a decidere un match ostico trasformando un calcio di rigore (1-0) a fine primo tempo. Non una prestazione brillante – i viola hanno dominato il gioco – ma bisognava fare di necessità virtù per interrompere la striscia di partite senza vittorie che in Serie A mancava da un mese e mezzo. Il Borussia Dortmund nell’ultimo fine settimana è tornato a vincere battendo 4-2 l’altro Borussia, il Monchengladbach, cancellando la sconfitta rimediata prima della sosta con lo Stoccarda. La continuità non è il forte della squadra di Edin Terzic, che sembra già tagliata fuori dalla corsa al titolo (è a -10 dal Bayer Leverkusen capolista). Per quanto riguarda le formazioni, Pioli ritrova Giroud e Loftus-Cheek dal 1′. Ma oltre allo squalificato Musah dovrà fare a meno anche di Leao, Bennacer, Okafor, Kalulu e Sportiello. Sorride, invece, il tecnico del Dortmund, che potrà di nuovo contare sull’ex juventino Emre Can.

Come vedere Milan-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Milan e Borussia Dortmund è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Milan-Borussia Dortmund sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Milan non è nelle condizioni di poter fare calcoli. Un pareggio farebbe comodo al Borussia Dortmund e non consentirebbe ai rossoneri di essere padroni del proprio destino nel match del St. James’ Park nell’ultima giornata. Vedremo dunque un Milan arrembante come contro il Psg, anche se dovrà fare a meno delle letali sgroppate di Leao. Evitando di sbilanciarci sul risultato finale, crediamo che quello di San Siro – al contrario dell’andata, terminata 0-0 – possa essere un match movimentato, in cui andranno a segno entrambe le squadre. Il secondo tempo potrebbe essere più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Milan-Borussia Dortmund

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan, Sabitzer; Brandt, Fullkrug, Malen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1