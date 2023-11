I pronostici di martedì 28 novembre: non solo Champions League

I pronostici di martedì 28 novembre: inizia la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in campo anche due partite di Serie B.

La quinta giornata della fase a gironi di Champions League inizia con in campo la Lazio chiamata a dimenticare in fretta la sconfitta di Salerno in campionato per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale: contro il Celtic ultimo in classifica i tre punti sono obbligatori. Nell’altro incontro del girone, l’Atletico Madrid rischia grosso in casa del Feyenoord in una partita da almeno un gol per squadra.

Tre punti obbligatori anche per il Milan, in casa contro il Borussia Dortmund: il girone è equilibratissimo ma il successo più probabile appare quello del PSG contro il Newcastle, per scongiurare l’ennesima delusione Champions di Mbappé e compagni.

Pronostici altre partite

Dopo la sconfitta a sorpresa contro lo Shakhtar, serve la vittoria anche al Barcellona per evitare brutti scherzi finale: contro il Porto missione alla portata per la squadra di Xavi. Nell’altra sfida del girone, Young Boys e Stella Rossa si affrontano per il terzo posto che permette di passare in Europa League: partita aperta in cui i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Feyenoord vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Feyenoord-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Lazio (in Lazio-Celtic, Champions League, ore 18:45)

• Barcellona (in Barcellona-Porto, Champions League, ore 21:00)

• PSG (in PSG-Newcastle, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Como-Lecco, Serie B, ore 18:30

• Lazio-Celtic, Champions League, ore 18:45

• Manchester City-Lipsia, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Feyenoord-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

• Young Boys-Stella Rossa, Champions League, ore 21:00

• Milan-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Sudtirol-Brescia, Serie B, ore 18:30)