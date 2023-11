Feyenoord-Atletico Madrid, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Feyenoord-Atletico Madrid è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Può ancora accadere di tutto all’interno del gruppo E, in cui solo il Celtic sembra ormai fuori dai giochi per i primi due posti e dunque per un pass per gli ottavi di finale. La qualificazione se la contendono Atletico Madrid – primo a quota 8 punti – Lazio e Feyenoord, che ne hanno rispettivamente uno e due in meno rispetto ai madrileni. Ma se da un lato i biancocelesti di Sarri hanno la grande occasione di prendersi la vetta, ospitando all’Olimpico gli scozzesi – ultimi con un punto – quella che andrà in scena qualche ora dopo a Rotterdam ha tutta l’aria di una sfida da dentro o fuori.

Rischia la squadra di Diego Simeone, che già nella precedente edizione venne eliminata a sorpresa in una concitata ultima giornata della fase a gironi, ma la pressione è tutta sulle spalle degli olandesi, obbligati a vincere dopo la sconfitta di misura contro la Lazio (1-0), trafitti da un gol di Ciro Immobile. Gli uomini di Arne Slot nel catino del De Kuip hanno una marcia in più. E non è un caso che abbiano vinto entrambe le partite disputate davanti al loro pubblico, battendo nettamente sia Celtic che Lazio. Il Feyenoord si comportò bene anche a Madrid nel match d’andata, pur tornando a casa a mani vuote. In vantaggio per ben due volte nel primo tempo, venne raggiunto dai Colchoneros ed infine addirittura ribaltato da una rete di Morata ad inizio ripresa (3-2).

Atletico ancora a secco di vittorie in trasferta

L’Atletico dovrà fare molta attenzione, anche perché in trasferta non ha ancora vinto: solo due pareggi per Griezmann e compagni tra Roma e Glasgow.

In ogni caso gli uomini di Simeone non se la passano affatto male. Hanno vinto le ultime tre partite, prima sommergendo di gol il Celtic al Metropolitano (6-0) e poi superando due avversari ostici in Liga come Villarreal e Maiorca: contro il club delle Baleari l’ha decisa Griezmann (1-0). Doppio successo anche per il Feyenoord dopo la sconfitta di Roma. Prima l’Az Alkmaar e poi l’Excelsior sono stati costretti ad arrendersi ai biancorossi di Slot.

Come vedere Feyenoord-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Feyenoord-Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Feyenoord-Atletico Madrid è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una vittoria a Rotterdam consentirebbe all’Atletico Madrid di festeggiare l’approdo al turno successivo con una giornata d’anticipo ma fare bottino pieno in uno stadio notoriamente ostico come il De Kuip non sarà per nulla semplice (il Feyenoord non perde in casa da sedici partite). La sensazione è che i Colchoneros potrebbero anche accontentarsi di un punto, limitandosi a difendere e a giocare di rimessa. Probabile che, come all’andata, vadano a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Atletico Madrid

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Paixão, Stengs, Ivanušec; Giménez.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Lino, Hermoso, Witsel, Savić, Molina; Saúl Ñíguez, Koke, Marcos Llorente; Griezmann, Morata.

Feyenoord-Atletico Madrid: chi vince? Feyenoord

Pareggio

Atletico Madrid View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1