Galatasaray-Manchester United, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Galatasaray-Manchester United è una partita della quinta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, pronostici.

L’ennesimo psicodramma stagionale del Manchester United a Copenaghen rischia di costare carissimo ai Red Devils, obbligati adesso a vincere entrambe le ultime due partite del girone e sperare in un passo falso di chi sta davanti. La squadra di Erik ten Hag a 18 minuti dalla fine della fase a gruppi si ritrova all’ultimo posto in classifica. Soltanto tre i punti conquistati in quattro giornate.

Ne hanno uno in più Galatasaray e Copenaghen, le altre ancora in lizza per il secondo posto dopo che il primo è ormai diventato di “proprietà” del Bayern Monaco, a punteggio pieno e già sicuro di essere testa di serie ai prossimi sorteggi. Il Manchester United in questo turno dovrà sperare che gli uomini di Thomas Tuchel onorino il match dell’Allianz Arena con i danesi. Ma al contempo bisognerà andare a vincere in un’ambiente tradizionalmente molto caldo come quello del Rams Park Stadyumu, la “casa” di quel Galatasaray che lo scorso 3 ottobre fece il colpaccio a Old Trafford grazie al gol decisivo di Mauro Icardi a 10 minuti dalla fine (2-3) dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Ha dell’incredibile la rimonta subita dai Red Devils nella capitale danese tre settimane fa (4-3), con il Copenaghen che fu capace di segnare due gol nel giro di quattro minuti ribaltando lo United che a metà ripresa sembrava avesse chiuso definitivamente i conti realizzando la rete del momentaneo 2-3.

Red Devils sull’orlo del precipizio

Il Manchester United deve dunque evitare tassativamente la sconfitta a Istanbul perché se dovesse perdere sarebbe fuori dalla Champions League.

Ten Hag ad ogni modo è riuscito ad allentare la pressione grazie ai due successi consecutivi in Premier League contro Luton Town (0-1) ed Everton (3-0), che hanno ridato un po’ di ossigeno. Sei punti fondamentali per ritrovare un minimo di fiducia e per riavvicinarsi al quarto posto, ora distante solo quattro lunghezze. Nel fine settimana è tornato a vincere anche il Galatasaray, travolgendo 4-0 l’Alanyaspor. I giallorossi di Okan Buruk sono primi a pari punti con i cugini del Fenerbahçe in Super Lig ma prima della sosta erano incappati in una brutta sconfitta sul campo dell’Hatayspor. In Champions invece sono arrivati due k.o. di fila contro il Bayern Monaco, dimostratosi troppo superiore rispetto ai turchi.

Come vedere Galatasaray-Manchester United in diretta tv e streaming

La sfida tra Galatasaray e Manchester United è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Galatasaray-Manchester United è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Come se non bastasse il Manchester United deve fare a meno di diversi elementi, a partire dallo squalificato Rashford. Trasferta complicatissima quella di Istanbul, contro una squadra che ama giocare a viso aperto anche contro avversari qualitativamente superiori. I Red Devils non danno garanzie ma restano imprevedibili. Dovrebbero riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in un match da almeno tre gol complessivi e che potrebbe accendersi nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Manchester United

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Ayhan, Bardakçı, Angelino; Torreira, Ndombélé; Barış Yılmaz, Mertens, Zaha; Icardi.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Mainoo, McTominay; Pellistri, Bruno Fernandes, Garnacho; Martial.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2