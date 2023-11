Brentford-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Brentford-Arsenal è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

L’aria di casa ha fatto bene all’Arsenal, che dopo le due sconfitte di fila rimediate con West Ham e Newcastle – entrambe in trasferta – all’Emirates Stadium ha battuto Siviglia in Champions League e Burnley in campionato. Un doppio successo importantissimo perché ha consentito ai Gunners di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale in coppa ma soprattutto di restare in piena corsa per il titolo in Premier League.

I londinesi prima della sosta avevano infatti approfittato del nuovo scivolone del Tottenham in casa dei Wolves per sorpassare gli Spurs e tornare in terza posizione a quota 27 punti, gli stessi del Liverpool ed uno in meno del Manchester City capolista. Ora gli uomini di Mikel Arteta devono puntare a migliorare il rendimento in trasferta, che nell’ultimo periodo ha lasciato un po’ a desiderare: l’Arsenal ha vinto soltanto una delle ultime cinque gare giocate fuori casa. I Gunners proveranno ad invertire il trend in uno dei tanti derby della capitale inglese contro il Brentford, il cui stadio è situato nella zona Ovest della metropoli. Dopo la sconfitta dell’agosto 2021, coincisa con la prima storica vittoria delle Bees in Premier League, l’Arsenal non ha più perso al Community Stadium. Un anno fa si è imposto 3-0 mentre l’ultimo successo è recentissimo, visto che le due squadre si sono affrontate in League Cup lo scorso settembre (0-1).

C’è un precedente stagionale in League Cup

In campo Arteta aveva mandato un undici infarcito di riserve, se la giocò con gran parte dei titolari. A decidere la sfida fu una rete di Nelson realizzata dopo otto minuti di gioco.

Le Bees sono reduci dalla perentoria sconfitta (3-0) ad Anfield contro il Liverpool, ma prima di quella partita ne avevano vinto tre di fila, prendendosi gli scalpi di Chelsea e West Ham, altre due squadre della capitale. L’Arsenal, insomma, è avvisato. Giocare contro il Brentford, infatti, non è mai semplice e diverse big hanno perso punti in casa dei biancorossi. Thomas Frank, allenatore delle Bees, dovrà rinunciare anche al difensore irlandese Collins, che si è fatto male con la sua nazionale. Dal canto suo, invece, Arteta può riabbracciare sia Odegaard che Gabriel Jesus, ma solamente il norvegese partirà dal 1′.

Come vedere Brentford-Arsenal in diretta tv e in streaming

Brentford-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Arsenal prima della sosta era apparso un po’ appannato e non aveva convinto pienamente neanche nelle due vittorie con Siviglia e Burnley. La trasferta di Brentford cela molte insidie: Gunners leggermente favoriti ma è improbabile che riescano a tenere la porta inviolata fuori casa per la prima volta da settembre.

Le probabili formazioni di Brentford-Arsenal

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Ajer, Collins, Pinnock, Roerslev; Norgaard, Janelt, Jensen; Mbeumo, Maupay, Wissa.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2