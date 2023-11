I pronostici di sabato 25 novembre: dopo la sosta per le nazionali tornano in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

Sarà un sabato ricco di partite ad alto tasso spettacolare: si parte subito alla grande con Manchester City-Liverpool in Premier League che promette gol ed emozioni. Non sono da meno in Serie A Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina, con tanti spunti interessanti, dal ritorno di Mazzarri sulla panchina dei partenopei alle assenze del Milan che potrebbero favorire i viola.

In Bundesliga il Bayer Leverkusen vuole dimostrare di essere in grado di contendere il titolo al Bayern Monaco battendo a domicilio anche il Bayer Leverkusen. Altra vittoria probabile è quella nella Liga dell’Atletico Madrid in casa contro il Maiorca. Ben più complicato il compito che spetta al Barcellona – ancora scosso dal grave infortunio di Gavi in nazionale – sul campo del Rayo Vallecano: non sono da escludere sorprese.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach ed Eintracht Francoforte-Stoccarda, atteso almeno un gol per squadra in Wolfsburg-Lipsia sempre di Bundesliga e in Brentford-Arsenal di Premier League.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Manchester City-Liverpool, Premier League, ore 13:30

Vincenti

• Cremonese (in Cremonese-Lecco, Serie B, ore 14:00)

• Bayer Leverkusen (in Werder Brema-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

• Werder Brema-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Eintracht Francoforte-Stoccarda, Bundesliga, ore 18:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brentford-Arsenal, Premier League, ore 18:30

• Wolfsburg-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Milan-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Rayo Vallecano-Barcellona, Liga, ore 14:00)