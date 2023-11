Nizza-Tolosa, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nizza-Tolosa è una partita della tredicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Con il pareggio sul campo del Montpellier il Nizza di Farioli ha perso prima della sosta la testa della Ligue 1. Ma questo cambia poco rispetto al giudizio che fino a questo momento viene fatto alla sua squadra per questo avvio straordinario di stagione. Nemmeno i più ottimisti tifosi se lo aspettavano. Che sognano, almeno, di qualificarsi alla prossima Champions League: sarebbe in ogni caso un risultato davvero storico.

Nella prima partita della domenica del campionato francese, i rossoneri del tecnico italiano ospitano un Tolosa in evidente difficoltà. Sì, evidente difficoltà nonostante nelle ultime due uscite siano arrivati quattro punti. La formazione ospite non naviga decisamente in buone acque – sopra di un punto dalla zona retrocessione – e sa bene che in questo momento giocare contro il Nizza è un compito assai arduo. Anche per un motivo evidente che ci viene perfettamente descritto da quelli che sono i numeri. I padroni di casa in dodici giornate hanno subito solamente quattro gol. Dire che sono pochi è riduttivo, evidentemente. Una squadra che gioca quasi a memoria e che concede nulla, o quasi. Segnarle è impossibile ed è proprio su questi principi che Farioli sta facendo le proprie fortune.

In casa, inoltre, il Nizza ha preso un solo quest’anno alla prima giornata contro il Lille, poi la porta è rimasta inviolata e ci sono ottime possibilità che possa succedere lo stesso anche dopo la giornata di domenica. E quindi, siccome poi vuoi o non vuoi un gol quasi sempre i rossoneri riescono a farlo, normale dire che dovrebbe arrivare una vittoria assai importante per il proseguo della stagione.

Come vedere Nizza-Tolosa in diretta tv e in streaming

Nizza-Tolosa è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la tredicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match abbastanza indirizzato quello che aprirà la domenica francese. Il Nizza di Farioli è favorito e dovrebbe riuscire a portare a casa tre punti davvero importanti per il proseguo della propria stagione. Sfida da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Nizza-Tolosa

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Thuram, Sanson; Laborde, Moffi, Boga.

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo; Casseres Jr, Spierings; Donnum, Sierro, Gelabert; Magri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0