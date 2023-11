Ternana-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Ternana-Palermo è valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Non è il classico testa-coda ma poco ci manca. Perché il Palermo è terzo in classifica e la Ternana è ultima in coabitazione con la FeralpiSalò. E basta questo evidentemente per dire chi è la squadra favorita in questo match. I rosanero, che hanno ambizioni di Serie A, non possono perdere un’altra volta dopo la clamorosa caduta interna contro il Cittadella al Barbera.

Corini ha avuto due settimane di tempo per preparare questo match che a quanto si vede anche dai punti in classifica è decisivo. Certo, la Serie A diretta non è distante, ma un altro passo falso potrebbe costare carissimo perché i rosanero si devono guardare soprattutto dietro da tutte quelle squadre che hanno sogni di gloria abbastanza importanti. Un cammino assai altalenante quello dei siciliani che non riescono in nessun modo a dare continuità ai propri risultati. Eppure ne bastavano un paio diversi per essere in testa.

Contro la Ternana che cosa farà quindi il Palermo? Inutile rimarcare il momento negativo della Ternana, che ha cambiato in panchina prendendo Breda ma che non riesce a vincere in nessun modo. L’affermazione piena, l’unica della stagione, manca dallo scorso 30 settembre dalla gara contro la Reggiana in casa. Poi solamente sconfitte e qualche pareggio. Arriverà lo scossone? No. Pensiamo proprio di no.

Come vedere Ternana-Palermo in diretta tv e in streaming

Ternana-Palermo è in programma domenica 26 novembre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ternana-Palermo

Appare assai probabile una vittoria esterna del Palermo in quello che potrebbe essere uno dei pochissimi colpi in trasferta – se non l’unico – di questa giornata di Serie B. Gara fondamentale per i rosanero che hanno le carte in regola per fare bottino pieno e per rilanciarsi verso la Serie A. Anche perché Corini non è nemmeno più così saldo al suo posto.

Le probabili formazioni

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Labojko, Viviani, Corrado; Falletti, Favilli; Dionisi.

PALERMO (4-3-3): Piagliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Valente, Brunori, Di Mariano.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2