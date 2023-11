Milan-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Fiorentina è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nel fine settimana in cui si scontrano tra di loro le prime sei dell’attuale classifica di Serie A riveste una certa importanza anche la sfida di San Siro tra Milan e Fiorentina, rispettivamente al terzo e al sesto posto ma divise da appena tre punti. Quella che verrà sarà una settimana cruciale per i rossoneri, che in campionato rischiano di restare esclusi dalla lotta per il tricolore – per adesso circoscritta a Inter e Juventus – avendo già otto punti da recuperare sui cugini nerazzurri.

Ma subito dopo la gara con la Viola Stefano Pioli e i suoi uomini si giocano il passaggio del turno in Champions League con il Borussia Dortmund nella penultima giornata della fase a gruppi, un match delicatissimo per le sorti del girone di ferro in cui gravitano anche Psg e Newcastle. Non è bastata intanto la vittoria contro Mbappé e compagni per evitare al tecnico emiliano di finire di nuovo sul banco degli imputati: due settimane fa il Milan ha dilapidato un doppio vantaggio a Lecce, con i salentini che erano addirittura riusciti a ribaltare la partita in pieno recupero prima che il Var annullasse l’eurogol di Piccoli (2-2). La Fiorentina invece si era regalata una sosta all’insegna della tranquillità grazie al successo sul sorprendente Bologna di Thiago Motta (2-1), deciso da un rigore di Nico Gonzalez. Stavolta Vincenzo Italiano ha badato al sodo: la sua Viola ha forse giocato meno bene rispetto alle ultime partite in cui pur dominando il gioco era rimasta a mani vuote, rimediando tre sconfitte consecutive – senza segnare gol – con Empoli, Lazio e Juventus.

Milan-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Emergenza totale nell’attacco rossonero: l’attacco sarà guidato dall’ex Jovic, ancora a secco di gol da quando è al Milan. Pioli ha addirittura chiesto di convocare il 15enne Camarda, per il quale è servita una deroga della Figc. Giroud è squalificato, Leao si è fatto male e con ogni probabilità salterà anche il Dortmund. Recuperati invece Loftus-Cheek e Calabria.

Due dubbi per Italiano, che a destra in difesa non ha ancora recuperato Kayode: il giovane cresciuto nelle giovanili viola andrà verosimilmente in panchina, ma è vivo il ballottaggio con Parisi. Davanti, invece, Beltran dovrebbe avere la meglio su Nzola.

Come vedere Milan-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Milan e Fiorentina è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Milan e Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Dal 7 ottobre il Milan ha vinto solo una partita su sei, forse quella più importante contro il Psg. In campionato però la vittoria manca da un mese e mezzo e sarà complicato mettere fine a questo lungo digiuno nella sfida con la Fiorentina, in cui Pioli dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti titolari, Leao e Giroud. La Viola è altalenante e spesso ha un problema con il gol – concretizza poco – ma a San Siro, contro un Milan che difficilmente farà le barricate, dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete. Contro i rossoneri spuntati la sensazione è che la squadra di Italiano si giocherà le sue chance in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

La Fiorentina riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

POSSIBILE RISULTATO: 2-2