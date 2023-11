Sinner-Djokovic, Coppa Davis: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali della Coppa Davis 2023: orario, notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

Di nuovo uno di fronte all’altro, a distanza di soli sei giorni dalla sfida del Pala Alpitour di Torino che ha incoronato Novak Djokovic campione delle Atp Finals per l’ottava volta in carriera. Stavolta Jannik Sinner affronterà il 24 volte campione Slam nell’ambito della Coppa Davis, all’interno del match tra Italia e Serbia che vale un pass per la finalissima di domenica nella città spagnola di Malaga.

Gli azzurri del tennis non giocano l’ultimo atto della storica competizione a squadre dal ’98 e non sollevano la cosiddetta “insalatiera” dal leggendario trionfo del 1976, unica affermazione in ambito maschile. Per il secondo anno di fila l’Italia avrà l’opportunità di giocare nuovamente la semifinale: lo scorso novembre ci fu fatale il doppio nella sfida con il Canada, poi diventato campione. Stavolta però capitan Volandri potrà contare su un Sinner in più. L’altoatesino, numero 4 del mondo, è in uno stato di grazia: il suo apporto è stato già decisivo nel quarto di finale con l’Olanda, in cui è stato chiamato agli straordinari anche nel doppio. Dopo la sconfitta iniziale di Matteo Arnaldi con van de Zandschulp, Sinner ha liquidato in due set Griekspoor e poi insieme a Lorenzo Sonego ha disinnescato il temibile doppista Koolhof, schierato in coppia con Griekspoor.

Terza sfida in meno di due settimane

Tutti sono d’accordo sul fatto che la semifinale con i serbi – che a sua volta hanno avuto la meglio sulla Gran Bretagna – sia una sorta di finale anticipata.

Toccherà a Sinner, dunque, sfidare “sua maestà” Djokovic, anche se molto probabilmente l’ago della bilancia sarà l’altro singolare in cui uno tra Sonego, Musetti e Arnaldi dovrà affrontare (molto probabilmente) Miomir Kecmanovic. In caso di sconfitta, l’Italia sarà ancora nelle mani di Sinner: gli azzurri infatti devono puntare a vincere almeno un match di singolare per poi giocarsi tutto nel doppio. Il nativo di San Candido ha battuto Djokovic per la prima volta nel round robin delle ultime Finals, per poi crollare (6-3 6-3) dopo pochi giorni in finale. Non parte favorito ma stavolta, come meno pressione sulle spalle, Sinner ha tutte le carte in regola per tenere quantomeno testa al numero uno del mondo.