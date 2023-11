Bari-Venezia e Reggiana-Ascoli, Serie B: formazioni, pronostici

Bari-Venezia e Reggiana-Ascoli sono valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Anche in queste due partite che andiamo ad analizzare adesso, tra le quattro squadre protagoniste, c’è stato un cambio in panchina. Quello dell’Ascoli che si è affidato a Castori, per un debutto dei bianconeri al nuovo corso tutt’altro che semplice contro la Reggiana di Nesta. Ma andiamo con ordine, e partiamo da quello che è sicuramente uno dei match più importanti di questo turno di campionato.

Il Bari di Marino, che sembra essere in ripresa visto che viene da cinque risultati utili di fila, ospita un Venezia che ha piazzato tre vittorie nelle ultime tre uscite e che adesso è lì, nelle zone che contano davvero del campionato cadetto. In campo ci vanno due squadre che praticamente sono partite con lo stesso obiettivo, quello di cercare in tutti i modi la promozione, anche se per i pugliesi il compito sarebbe stato quello di prendersela in maniera diretta. Per il momento i risultati non aiutano, ma la spinta del San Nicola (una sola vittoria in casa arrivata fino al momento) potrebbe fare la differenza. E quindi sono favoriti i galletti.

Nell’altro match come anticipato prima c’è stato un cambio in panchina: troppo brutti alcuni risultati dell’Ascoli per essere veri e avvicendamento che è apparso scontato. Come detto per Castori, contro una Reggiana che ogni tanto riesce a piazzare degli ottimi risultati, il compito è tutt’altro che semplice. Ma è difficile pensare che i bianconeri ospiti possano perdere.

Come vedere Bari-Venezia e Reggiana-Ascoli in diretta tv e in streaming

Bari-Venezia e Reggiana-Ascoli sono in programma sabato 25 novembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Bari-Venezia

Favorito il Bari, che in un match che alla fine dei 90minuti potrebbe regalare almeno tre reti complessive, dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. Per Marino sarebbe la seconda vittoria in casa della stagione che rilancerebbe le ambizioni di una promozione diretta.

Le probabili formazioni

BARI (3-5-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli, Ricci; DiaW, Nasti.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Pierini, Tesmann, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1