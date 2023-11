Cremonese-Lecco e Parma-Modena, Serie B: formazioni, pronostici

Cremonese-Lecco e Parma-Modena sono valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Sono dieci i punti di differenza in classifica tra Cremonese e Lecco. E ci stanno tutti, visto il valore delle due squadre. Soprattutto quella di Stroppa vive, inoltre, un importante momento di forma con una situazione di classifica che s’è fatta assai succulenta per pensare anche ad una promozione diretta. Quando hai Coda lì davanti le cose possono essere davvero fatte per bene.

Pochi dubbi in questo match che, onestamente, sembra quello più indirizzato di tutta la giornata della serie cadetta che torna dopo la sosta. La Cremonese è una squadra esperta e anche se il Lecco con Bonazzoli in panca ha avuto un importante cambio di rotta, non ci dovrebbero essere problemi per prendersi tre punti che, visto il difficile impegno del Venezia, potrebbe avvicinare i lombardi che giocano in casa ad un posto di classifica assai importante. Sì, si guarda proprio in avanti.

Proprio il Lecco prima della sosta ha ribaltato il Parma vincendo una partita clamorosa aiutata anche e non poco dall’espulsione per doppia ammonizione di Hernani prima della fine del primo tempo. Questo passo falso inaspettato ha rimesso quasi le cose in discussione in Serie B. Ecco perché la squadra di Pecchia è chiamata a riprendersi immediatamente contro un Modena balbettante. E i ducali, che hanno una rosa da A diretta, dovrebbero riuscire a prendersi un’importante vittoria.

Come vedere Cremonese-Lecco e Parma-Modena in diretta tv e in streaming

Cremonese-Lecco e Parma-Modena sono in programma sabato 25 novembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Lecco

Vittoria della Cremonese, senza dubbio. Gli uomini di Stroppa sanno che hanno un’importante occasione per rilanciarsi in maniera definitiva in classifica. Sfida che dovrebbe andare a segno come al solito anche bomber Coda.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Anton, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Lepore, Novakovich, Buso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1