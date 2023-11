Valencia-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Celta Vigo è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Contro un Celta Vigo nei bassi fondi della classifica e in piena zona retrocessione, sente profumo d’Europa il Valencia, che ha 18 punti in classifica e con una vittoria volerebbe davvero nel massimo campionato spagnolo. Diciamo che ci sono buoni motivi per pensare ad una vittoria dei padroni di casa in questo match.

Motivi ovviamente dati da come le squadre si sono comportate fino al momento anche se la macchina dei cinque gol presi contro il Real Madrid prima della sosta rimane. Certo, non si può pensare che i valenciani possano non perdere contro la squadra di Ancelotti fuori casa per giunta, e quindi cambia poco il pensiero su una squadra che rispetto alle passate annate quando partiva bene ma poi cadeva e lasciava molti punti per squadra sembra essere diverso. Insomma, la sfida del Mestalla, contro un Celta Vigo che ha tutto da perdere ma che non riesce in nessun modo a dare una svolta alla propria stagione sembra bella indirizzata. Magari con difficoltà, perché quelle ci saranno sempre, ma alla fine il Valencia dovrebbe riuscire a riprendere vincendo.

Dove vedere Valencia-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Valencia-Celta Vigo è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Negli ultimi cinque incroci il Valencia ha sempre vinto contro il Celta Vigo e dovrebbe riuscirci anche in questa occasione. Un match che potrebbe sicuramente regalare almeno una rete per squadra e di conseguenza anche tre complessive. Ma alla fine contano solo i punti e quelli dovrebbero andare ai padroni di casa.

Le probabili formazioni di Valencia-Celta Vigo

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Correia, Mosquera, Gabriel, Gaya; Perez, Pepelu, Guerra, Canos; Duro, Lopez.

CELTA VIGO (4-4-2): Guaia; Vazquez, Starflet, Nunez, Sanchez; Mingueza, Beltran, Dotor, Bamba; Aspas, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1