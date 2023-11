Rayo Vallecano-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Rayo Vallecano-Barcellona è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Prima della sosta il Barcellona ha vissuto un momento un poco così, con due sconfitte nelle ultime cinque uscite: una contro il Real Madrid nel Clasico, e una in Champions League inaspettata contro lo Shakthar. Insomma, la squadra di Xavi adesso è a 4 punti dal Girona che guida la Liga e a due dalla squadra di Ancelotti.

E il ritorno in campo dopo lo stop è tutt’altro che soft per i blaugrana che inoltre per tutto il resto della stagione non potranno contare sulle prestazioni di Gavi: si è rotto il crociato il centrocampista con la nazionale spagnola e i 5 milioni di euro che arriveranno nelle casse come indennizzo da parte della Fifa non hanno sicuramente placato le polemiche che ci sono state. Un Barcellona che quasi sicuramente a gennaio tornerà sul mercato ma che ha perso un elemento in grado di fare la differenza. Un colpo da assorbire. Di questi problemi il Rayo non ne ha avuti, e la formazione di casa ha preparato al meglio questo match fondamentale per il proseguo della propria annata. Certo, i padroni di casa sanno benissimo che non sono queste le partite da vincere per centrare la salvezza, ma sanno altrettanto bene che tornare a giocare dopo la sosta soprattutto per quelle squadre che mandano diversi giocatori in giro non è mai semplice. Insomma, si sogna il colpo grosso.

Anche perché nelle ultime cinque uscite il Rayo ha perso solamente con l’attuale capolista del campionato ed un altro dato che in questo caso ha davvero del clamoroso è il rendimento venuto fuori negli ultimi incroci proprio contro il Barcellona. Nelle ultime quattro uscite i catalani non hanno vinto contro il Vallecano. L’ultimo successo è datato 2021. Sì, incredibile davvero.

Dove vedere Rayo Vallecano-Barcellona in diretta tv e streaming

Il pronostico

La qualità delle due squadre indica una cosa: il Barcellona ha totalmente le carte in regola per vincere questo match. Occhio però, perché questa sfida potrebbe essere davvero una trappola per la squadra di Xavi. Quindi diciamo almeno una rete per squadra. E occhio al pari.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Barcellona

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Ratiu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Valentin, Lopez, Garcia; Camello, Trejo.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Araujo, Martinez, Kounde, Cancelo; Pedri, Gundogan, Lopez; Ferran Torres, Lewandowski, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1