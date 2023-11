I pronostici del weekend: dopo la sosta si torna a giocare in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.

Finita la sosta per gli impegni delle nazionali, inclusa l’Italia di Spalletti che ha staccato il pass per gli Europei del 2024 in Germania, tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Premier League.

Tra le big le vittorie più probabili appaiono quelle di Atletico Madrid e Borussia Dortmund rispettivamente contro Maiorca e Borussia Borussia Mönchengladbach

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio prima di tutto all’attesissimo Manchester City-Liverpool di Premier League, poi a Werder Brema-Bayer Leverkusen di Bundesliga e a queste tre partite dell’Eredivisie olandese: Excelsior Rotterdam-Feyenoord, Twente-PSV Eindhoven e Ajax-Vitesse.

Le altre partite

Nel weekend del big match Juventus-Inter tra le sfide da almeno un gol per squadra in Serie A meglio optare per Atalanta-Napoli e Milan Fiorentina. Nel resto d’Europa riflettori puntati su Newcastle United-Chelsea e Tottenham-Aston Villa di Premier League ed Eintracht Francoforte-Stoccarda di Bundesliga.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester City-Liverpool, Premier League, sabato 13:30

• Werder Brema-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Excelsior Rotterdam-Feyenoord, Eredivisie, sabato 16:30

• Twente-PSV Eindhoven, Eredivisie, sabato 18:45

• Ajax-Vitesse, Eredivisie, sabato 21:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Maiorca, Serie A, sabato 21:00)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach Bundesliga, sabato 15:30)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Siviglia, Liga, domenica 16:15)

• Monza o pareggio (in Cagliari-Monza, Serie A, domenica 12:30)

• Nizza (in Nizza-Tolosa, Ligue 1, domenica 13:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Newcastle United-Chelsea, Bundesliga, sabato 16:00

• Atalanta-Napoli, Serie A, sabato 18:00

• Eintracht Francoforte-Stoccarda, Bundesliga, sabato 18:30

• Milan-Fiorentina, Serie A, sabato 20:45

• Tottenham-Aston Villa, Premier League, domenica 15:00