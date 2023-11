Atletico Madrid-Maiorca, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Maiorca è una partita della quattordicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’è un dato che sicuramente è importante da sottolineare ma che questa volta non dovrebbe cambiare quello che sembra un pronostico abbastanza scritto: negli ultimi quattro incroci contro l’Atletico Madrid, il Maiorca ha vinto la bellezza di tre volte. Nell’altro match ha vinto la squadra della capitale spagnola, che nella notte di sabato dovrebbe rimettere le cose a posto. O almeno iniziare a farlo.

Anche perché quest’anno l’obiettivo dei Colchoneros – che adesso sono distanti sei punti dalla vetta ma che hanno una partita in meno – è quello di rimanere in corsa il più a lungo possibile per la vittoria del campionato. E gli uomini per farlo Simeone ce li ha davvero, pensando anche a qualche innesto che la società gli potrebbe regalare nel corso del mercato di gennaio. Vedremo più avanti. I madrileni come al solito subiscono pochi gol, anche se per ora non hanno la miglior difesa del campionato e contro un Maiorca che fa fatica a segnare (12 in totale, peggio hanno fatto solo Cadice e Alaves che però sono davanti in classifica) i padroni di casa vedono un’occasione d’oro per cercare di prendersi una vittoria che sarebbe la terza di fila tra campionato e Champions League. L’Atletico, inoltre, quest’anno in casa ha sempre vinto fino al momento. Sarebbe davvero brutto cancellare questa striscia così importante contro un avversario decisamente abbordabile. Insomma, non ci sono davvero più cose da aggiungere.

Dove vedere Atletico Madrid-Maiorca in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Maiorca è una gara valida per la quattordicesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che vede ampiamente favoriti i padroni di casa di Simeone che dovrebbero riuscire, anche senza particolari problemi (e forse senza nemmeno prendere gol) a portarsi a casa l’intera posta in palio. Sfida che quindi è indirizzata e che non regalerà nessuna sorpresa.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Maiorca

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Nastasic, Costa; A Sanchez, Darder, Costa; Larin, Prats.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0