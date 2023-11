Nottingham Forest-Brighton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Brighton è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Un poco lontano adesso il Brighton di De Zerbi dalla zona Europa. Anche se, vedendo gli impegni che in questo turno hanno quelle davanti, una vittoria sul difficile campo del Nottingham potrebbe sicuramente rilanciare le ambizioni di classifica della squadra del tecnico italiano. Che, come al solito, e come ha sempre fatto nel corso di queste annate, cercherà di fare la propria partita cercando d’imporre la propria idea di gioco.

Piaccia o meno, criticabile o meno, l’idea del gioco del Brighton è ben chiara. Cosa che non si può dire oggettivamente del Nottingham che comunque, dopo dodici giornate, ha piazzato 13 punti ed è abbastanza distante dalle zone rosse della classifica. In casa, inoltre, la squadra allenata da Cooper, non perde da quattro giornate ed è soprattutto tra le mura amiche che giustamente ha messo su questo bottino assai importante per una neopromossa. Insomma, difficile ovviamente per il Brighton riuscire a vincere questo match, anche per via del momento non del tutto positivo che gli ospiti stanno attraversando. Inutile rimarcato che qualche passaggio a vuoto ci sia stato, ma è anche giusto, forse, per una squadra che vuole vincere dominando sempre, anche quando forse servirebbe e basterebbe gestire.

In questo match, quindi, in conclusione, appare assai più probabile che alla fine dei novanta minuti possa uscire fuori un pareggio. Accolto sicuramente meglio dal Nottingham che continuerebbe a mettere fieno in cascina per momenti peggiori, grigi. E avvicinerebbe senza dubbio l’unico vero obiettivo della propria stagione: la salvezza.

Come vedere Nottingham Forest-Brighton in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara da almeno una rete per squadra – e su questo crediamo che ci possano essere davvero delle pochissime discussioni – il risultato finale potrebbe essere un pareggio che come spiegato prima farebbe felici i padroni di casa. La testa del Brighton forse è anche alla Coppa, che fino al momento ha regalato molte soddisfazioni a De Zerbi.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Brighton

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Vlachodimos; Aina, Niakhate, Boly, Toffolo; Sangare, Mangala, Dominguez; Gibbs-White, Wood, Elanga.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey; Gilmour, Baleba; Adingra, Lallana, Fati; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1