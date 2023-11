Colonia-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Colonia-Bayern Monaco è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Bayern Monaco in Bundesliga vince ininterrottamente da cinque partite ma per ora deve accontentarsi della seconda piazza. Sì, perché c’è una squadra, il Bayer Leverkusen, che sta facendo meglio ed ha collezionato addirittura due punti in più rispetto ai bavaresi pluricampioni in carica. Sono le uniche ancora imbattute e vantano due attacchi atomici: gli uomini di Xabi Alonso hanno già segnato 34 gol, quelli di Thomas Tuchel sono a quota 42.

Importante il divario nei confronti delle inseguitrici, che nelle ultime giornate di terreno ne hanno perso parecchio, comprese Borussia Dortmund e Lipsia. Per qualche ora il Bayern Monaco ha la possibilità di riprendersi la vetta, essendo impegnato nell’anticipo del venerdì in casa del Colonia. Quasi un testa-coda se consideriamo che i Billy Goats di Steffen Baumgart sono penultimi in classifica con gli stessi punti del fanalino di coda Union Berlino, un gradino più in basso per una questione di differenza reti. Dopo un avvio disastroso il Colonia è riuscito a mettere fine ad un preoccupante filotto di sconfitte, portando a casa cinque preziosi punti nell’ultimo mese: escludendo l’umiliante 6-0 di Lipsia, i biancorossi hanno battuto 3-1 il Borussia Monchengladbach e pareggiato – in entrambe le occasioni con il risultato di 1-1 – contro due dirette concorrenti come Augsburg e Bochum.

Quasi un testa-coda

Qualche segnali di ripresa, insomma, per una squadra che non è partita con il piede giusto ma che ha ancora tutto il tempo per rimettersi in carreggiata.

Baumgart, che ha attraversato indenne il momento critico, deve fare i conti con un attacco che ha segnato solamente 9 gol in 11 partite ed è finora il peggiore della Bundesliga. Il Bayern Monaco invece segna a valanga, trascinato da un Harry Kane insaziabile: l’inglese è già arrivato a quota 17 gol in campionato e svetta nella classifica cannonieri.

Come vedere Colonia-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

Colonia-Bayern Monaco è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Difficile immaginare che il Colonia, seppur convalescente, possa impedire al Bayern Monaco di raccogliere altri tre punti e tenere a bada un Kane stratosferico. I Billy Goats, oltretutto, non riescono ad avere la meglio sui bavaresi davanti al proprio pubblico da oltre dieci anni. Bayern favorito in una gara in cui tuttavia potrebbe trovare la via del gol anche la squadra di Baumgart, considerato che per le big non è mai semplice ripartire dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Carstensen, Hübers, Chabot, Heintz; Ljubičić, Martel; Waldschmidt, Kainz, Maina; Selke.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretkza; Sané, Müller, Coman; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3