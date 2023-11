I pronostici di venerdì 24 novembre: Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 24 novembre, ci sono gli anticipi di Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più quattro partite della Saudi Pro League.

Finita la sosta per gli impegni delle nazionali, con l’Italia di Luciano Spalletti che ha conquistato la qualificazione ai prossimi Europei, tornano in campo i principali campionati con gli anticipi del venerdì. Spiccano in particolare le partite di Bundesliga e Ligue 1 che vedranno in campo due top club come Bayern Monaco e PSG.

La squadra allenata da Tuchel ha un impegno tradizionalmente facile sul campo del Colonia, squadra che non batte i bavaresi in Bundesliga addirittura dal 2011. In sei delle ultime sette partite è però riuscito quanto meno a segnare, e anche a questo giro i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici altre partite

Più complicata la sfida del PSG capolista della Ligue 1 che se la vedrà con il Monaco terzo in classifica: la vittoria è comunque alla portata di Mbappé e compagni.

In Arabia Saudita ci sarà l’esordio di Marcelo Gallardo, uno degli allenatori più corteggiati dai club europei, finito invece in Arabia Saudita per riportare in alto la squadra di Fabinho, Kante e Benzema. L’esordio non sarà dei più facili contro l’Al Ittifaq di Gerrard, in crescita nell’ultimo periodo grazie ai gol del bomber Moussa Dembele. Gol in arrivo anche nella sfida dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, capocannoniere del torneo con 13 gol segnati.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Al-Ittihad Jeddah vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in AL Ettifaq-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 16:00

Vincenti

• Al-Ittihad Jeddah (in AL Ettifaq-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 16:00)

• Bayern Monaco (in Colonia-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30)

• PSG (in PSG-Monaco, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Amburgo-Eintracht Braunschweig, Zweite Liga, ore 18:30

• AL Nassr-AL Akhdood, Saudi Pro League, ore 19:00

• Colonia-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Ettifaq-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 16:00

• Hannover-Hertha BSC, Zweite Liga, ore 18:30

• AL Tai-Al-Raed Club, Saudi Pro League, ore 19:00

Il “clamoroso”

Alaves vincente senza subire gol (in Alaves-Granada, Liga, ore 21:00)