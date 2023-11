PSG-Monaco è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

In Ligue 1 si riparte con uno scontro d’alta classifica tra i campioni in carica del Psg e una delle sue potenziali dirette concorrenti per il titolo, il Monaco.

Dopo dodici giornate di campionato sono solo tre i punti che separano le due squadre, con i parigini che sono saliti in cima grazie ad un filotto di cinque vittorie di fila, l’ultima ottenuta ai danni del sorprendente Reims (0-3). Non si può dire che l’avvio della squadra di Luis Enrique sia stato positivo ma dopo una serie di risultati altalenanti i capitolini sembrano aver ritrovato quella continuità di rendimento che era mancata all’inizio. Almeno in patria, visto che in Champions League, dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara di ritorno con il Milan a San Siro, la qualificazione agli ottavi è ancora tutta da conquistare. Il big match con il Monaco arriva infatti a pochi giorni da una sfida cruciale con il Newcastle, da vincere a tutti i costi per evitare di ritrovarsi con l’acqua alla gola all’ultima giornata in un girone equilibratissimo. Niente distrazioni, però. Il Nizza di Farioli ha soltanto un punto in meno e i monegaschi sono a -3. Per mantenere il primato servono i tre punti.

Prima mini-fuga del PSG?

Il Monaco ha rallentato nelle ultime tre partite – il club del Principato ha battuto il Brest in casa ma in trasferta ha raccolto un punto tra Lille e Le Havre – ma rimane una squadra che nelle prime 12 partite è stata in grado di totalizzare 24 punti. Bottino niente male.

Un rendimento che in è in piena linea con l’obiettivo stagionale, quello di tornare a giocare l’Europa che conta dopo una stagione deludente. La squadra di Adi Hutter per uscire indenne dal Parco dei Principi dovrà essere perfetta in fase di non possesso palla, cercando di arginare un attacco che nelle ultime cinque gare di campionato non ha mai realizzato meno di tre gol a partita (contro il Reims si è scatenato Mbappé con una tripletta). I numeri offensivi del Monaco sono invece calati, con soli due gol segnati tra Lille, Brest e Le Havre.

Come vedere PSG-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Monaco è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Monaco sembra aver perso lo smalto dei primi due mesi e difficilmente riuscirà ad opporre resistenza ad un Psg che – almeno in campionato – ha innestato la quarta e che sta segnando a raffica. Senza contare che in casa i parigini hanno il secondo miglior rendimento (dietro allo stesso Monaco) con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 15 gol segnati e a malapena 4 subiti. Resta in ogni caso l’incognita del match post-sosta, soprattutto per una squadra come il Psg che ha “prestato” alle nazionali quasi l’intera rosa (Zaire-Emery e Marquinhos sono tornati infortunati): anche gli ospiti dovrebbero trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di PSG-Monaco

PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Skirniar, L. Hernandez; Dembelé, Vitinha, Ugarte, Kang-In Lee; Gonçalo Ramos, Mbappé.

MONACO (3-4-3): Köhn; Singo, Maripan, Magassa; Diatta, Zakaria, Camara, Jakobs; Minamino, Ben Yedder, Golovin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1