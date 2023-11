Djokovic, ogni lasciata è persa: questo matrimonio non s’aveva da fare

Djokovic, c’è qualcosa che forse non sai sul pluricampione di tennis: c’è anche un matrimonio mancato nel suo passato.

Novak Djokovic lo ha rifatto. Ha vinto le Nitto Atp Finals per la settima volta, superando così il numero di successi collezionati da Roger Federer al torneo dei Maestri. E portando a casa, come se non bastasse, un bottino stratosferico pari, pensate un po’, a poco meno di 4 milioni di euro.

Un nuovo record, l’ennesimo, che attesta quello che in fondo abbiamo sempre saputo tutti. Che il serbo, cioè, sia uno dei migliori tennisti della storia e che, a dispetto dell’età, la sua sete di titoli e di successi non s’è ancora placata. Avrà pure 36 anni, ma sembra non avere la benché minima intenzione di cedere il passo alla nuova generazione, come si evince chiaramente dal fatto che ha battuto, nel giro di poche ore, due dei campioni più promettenti in assoluto: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Li ha asfaltati, per così dire, perdendo nelle ultime due gare solo 11 dei 35 game giocati al Pala Alpitour di Torino.

Un vero e proprio caterpillar che, pur avendo già messo in saccoccia 24 titoli del Grande Slam, sembra destinato a vincerne molti altri ancora. Sempre a patto che continui a giocare così, s’intende, ma francamente non abbiamo dubbi in merito. Non ci stupisce affatto, quindi, che continui ad avere un successo strepitoso e che i suoi fan aumentino di giorno in giorno. E neppure che chi lo segue dall’inizio della sua carriera continui ad avere occhi solo per lui.

Djokovic e quel matrimonio mancato: era pazza di lui

Non tutti sanno, a tal proposito, che Nole ha una tifosa molto speciale. Una certa tennista di origini ucraine che ha sostenuto il serbo dal primo istante e che non ha mai fatto mistero di quanto gli piacesse il suo stile di gioco.

Parliamo di Marta Kostyuk, ora 39esima nel ranking Wta, che diversi anni fa aveva rivelato i suoi “sentimenti” per Djokovic in un’intervista. “Mentre crescevo – aveva raccontato all’età di appena 15 anni – non avevo davvero un idolo, ma mi è sempre piaciuto guardare Novak Djokovic. Infatti, fino all’età di nove anni, ho creduto che sarebbe stato mio marito“.

Un matrimonio mancato che non s’aveva da fare, insomma, ma nel quale la piccola Marta ha continuato a sperare per anni e anni. Sino a che non ha incontrato Heorhii, il ragazzo che ha sposato qualche settimana fa nella magica e suggestiva cornice di Cipro e che ha cancellato, all’improvviso, quei teneri sentimenti di bambina.