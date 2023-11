Tennis, resort da sogno e diamanti a go-go: matrimonio a sorpresa

Tennis, il loro matrimonio è stato molto intimo ma al tempo stesso scintillante: le foto a sorpresa hanno commosso il web.

Una cerimonia intima, molto privata. Accanto a loro solo familiari e amici stretti. Così sognavano che fosse il loro matrimonio e così, possiamo dire ora che le celebrazioni sono alle spalle, è effettivamente stato. Solo lo stretto indispensabile: nulla più. Non avevano bisogno di nient’altro, nel loro giorno più bello.

La tennista Marta Kostyuk e il suo fidanzato, di cui sappiamo solo il nome, ossia Heorhii, si sono promessi amore eterno nella magica Cipro. Lui l’aveva sorpresa con uno splendido anello di fidanzamento nello scorso mese di aprile, per cui è chiaro che si siano subito tuffati a capofitto nei preparativi per la cerimonia e per il ricevimento. Erano impazienti, evidentemente, di iniziare la loro vita insieme. E poi era il periodo migliore per convolare a nozze, considerando che la stagione è ormai finita e che la campionessa ucraina è libera, ora come ora, da impegni. Avranno tutto il tempo di concedersi una luna di miele con tutti i crismi, dopodiché dovrà tornare in campo e ricominciare ad allenarsi in vista della parentesi australiana in programma per gennaio 2024.

Benché lo abbiano organizzato abbastanza rapidamente, è stato un autentico matrimonio da sogno. Hanno scelto, tanto per cominciare, una location eccezionale: il resort Minthis, una delle strutture più belle di tutta Cipro, immerso nel verde di una riserva naturale che è stata la cornice perfetta per lo scambio dei voti nuziali.

Tennis, matrimonio da sogno a Cipro: sposa incantevole

La sposa, ma che lo diciamo a fare, era incantevole, raggiante. Marta è una delle ragazze più affascinanti nel panorama del tennis mondiale, per cui deve essere stato facile, per chi si occupava del suo trucco e del suo parrucco, renderla ancor più bella in questo giorno tanto speciale.

La Kostyuk ha optato per un abito molto scollato, ornato da decine e decine di fiori di organza, trasparente da metà coscia in giù. Un modello sbarazzino e molto fru-fru che ben si intonava con la sua personalità effervescente. Look molto easy per il marito, che ha invece indossato un completo sportivo, di colore grigio, con una camicia bianca. Niente cravatta, niente papillon: uno sposo molto semplice ed emozionato, come si evince chiaramente dalle foto.

Non sono mancati, a dispetto del look di Heorhii, i dettagli di lusso. Dalle fedi di diamanti firmate Tiffany all’auto vintage noleggiata dalla coppia, tutto era stato magistralmente orchestrato affinché il matrimonio in stile shabby chic fosse romantico in tutto e per tutto.