Fiorentina-Juventus 0-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Juventus, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del big match serale di domenica 5 novembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il match parte fra le polemiche: in tanti avrebbero voluto che la partita fosse rinviata per rispetto alle vittime dell’alluvione degli scorsi giorni in Toscana. Fiorentina-Juventus chiude la domenica dell’undicesimo turno della serie A. La Viola è reduce da due sconfitte di fila mentre la squadra allenata da Allegri insegue il sesto risultato utile consecutivo.

Allegri ha deciso di partire con Kean e Chiesa come coppia d’attacco, tenendo dunque Vlahovic in panchina. Per Chiesa è la prima assoluta da ex al Franchi. Italiano schiera Barak, Gonzales e Kouamé sulla trequarti dietro Beltran.

Momenti clou della sfida La Juventus va subito in vantaggio. Al 10′, Kostic la mette in mezzo e Miretti anticipa la difesa per sorprendere Terracciano. La Fiorentina prova a reagire senza creare veri pericoli fino alla mezzora. Proprio al 30′, Nico Gonzalez ci prova in diagonale da fuori area, ma Szczesny salva tuffandosi in respinta. Un minuto dopo Gatti difende male l’uscita dal fondo del pallone e Mandragora lancia Kouamé, che calcia di prima e va vicinissimo al goal. La Juve si chiude in difesa per proteggere il vantaggio. Il portiere della Juve salva anche sulla precisa punizione di Biraghi a fine primo tempo. Nel secondo tempo si ripropone il copione visto nel primo: Fiorentina più propositiva e Juventus in attesa, pronta a colpire in contropiede. Al 54′, Biraghi calcia col sinistro ma il tiro viene sporcato, prova a intervenire Nzola subito chiuso da Bremer e Locatelli. Dopo l’ora di gioco la Fiorentina crea tante occasioni da goal, respinte da Szczesny o disinnescate da Bremer e Rugani. Nel finale ci prova di nuovo Nzola, ribattuto da Bremer. Al 91′, la Juve si ripropone avanti con Cambiaso. Tabellino e pagelle di Fiorentina-Juventus FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Ranieri (88′, Mina), Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (77′, Ikoné), Mandragora; Gonzalez, Barak (60′, Bonaventura), Kouamé (77′, Sottil); Beltran (45′, Nzola). All.: Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti (61′, Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (68′, Vlahovic), Kean (68′, Milik). All.: Allegri

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova

MARCATORI: 10′, Miretti

NOTE: Ammoniti 43, Rabiot; 48′, Kean; 58′, Gatti; 83′, Ranieri; Recupero: 5′ Il migliore in campo è Szczesny, capace di tenere a galla la Juventus durante i vari forcing della Fiorentina (7). Bene anche Miretti, che dopo i primi minuti un po’ incerti trova il goal e poi mostra personalità a centrocampo (7). Delude Chiesa, quasi mai pericoloso, (5,5). Ancora peggio Rabiot, colpevole di rallentare spesso la manovra bianconera e di apparire in difficoltà nelle scelte importanti e con i tempi di intervento (5). Vlahovic entra molle e non crea mai pericoli (5,5). Nella Viola giocano bene Biraghi (6,5) e Ranieri (6,5). Non incide Beltran (5,5). Bremer guida con determinazione e potenza la difesa bianconera (6,5). Buona gara anche per Rugani (6,5). Mckennie gioca bene difensivamente ma appare solo sufficiente in costruzione (6). Moviola e gli highlights della gara Mandragora chiede un rigore al 60′. L’impressione è che si lasci cadere nel contatto con Miretti, e infatti per Chiffi non è calcio di rigore. L’arbitro fischia poco e la partita è molto fallosa. Ecco gli highlights della gara: