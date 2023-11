Federica Pellegrini, effetto boomerang: le si è ritorto contro

Federica Pellegrini ancora una volta sotto accusa: il messaggio affidato ai social le si è ritorto contro.

Sarà un Natale speciale, per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. È previsto proprio in quel periodo l’arrivo della piccola “Meringa”, il dolcissimo nomignolo con il quale i due innamorati fanno riferimento alla loro primogenita. Tutto tace, per il momento, sul suo vero nome: Silvia Toffanin, ha provato ad estorcerlo all’ex campionessa, ma non c’è stato verso.

È ancora top secret e tale resterà, presumibilmente, fino al giorno del parto. Fortuna che non manca ormai molto e che la sete di curiosità dei suoi supporter sarà presto soddisfatta. Una gravidanza vissuta con leggerezza e consapevolezza. In armonia e serenità. Ma anche la Divina, per ovvie ragioni, è stata messa a dura prova dalle brutte notizie che nel fine settimana hanno fatto cadere gli italiani, e non solo, nello sconforto più totale.

Il riferimento, ovviamente, è al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato alle porte della seduta di laurea. Una storia a tinte fosche che ha tenuto il Paese con il fiato sospeso e che ha avuto il più tragico degli epiloghi. L’ennesimo femminicidio in un anno che, da questo punto di vista, dati alla mano, è stato letteralmente disastroso.

Federica Pellegrini nel mirino del tribunale dei social

Ed è per questo motivo che nel weekend la Pellegrini non se l’è sentita di comportarsi come se nulla fosse. Si è mostrata al tramonto sui social, esibendo lo splendido pancione e il suo corpo, trasformatosi per fare spazio a una nuova vita, ma è evidente che la didascalia che accompagna i suoi scatti faccia riferimento proprio a questa brutta pagina di cronaca nera.

“Mai come oggi – questo il messaggio, rivolto alla piccola in arrivo, che la Pellegrini ha affidato al web – Spero di riuscire a proteggerti… A renderti forte… A insegnarti a saper scegliere… Ma soprattutto ti costringerò a sentirti LIBERA ad ogni passo… Per tutto il resto ci pensa Papà tranquilla“. Un post che fotografa alla perfezione le legittime paure di una futura mamma ma che, come spesso accade, è stato passato al microscopio e usato contro l’ex nuotatrice.

Molti utenti, come si evince dai commenti, lo hanno trovato fuori luogo. Soprattutto l’ultima frase, a detta loro poco rispettosa nei confronti del papà di Giulia Cecchettin, che nulla avrebbe comunque potuto fare per salvare sua figlia. E poco importa che l’intenzione di Federica non fosse sicuramente quella di sottintendere che nessuno abbia protetto la ragazza: il tribunale dei social, ormai, ha deciso.