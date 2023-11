Pronostici martedì 21 novembre: qualificazioni Europei e Mondiali

I pronostici di martedì 21 novembre: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e ai Mondiali del 2026.

Nel gruppo D di qualificazione agli Europei la Croazia è tornata padrona del suo destino grazie all’Armenia, che ha fermato sul pareggio il Galles nello scorso turno.

La nazionale che ha chiuso gli ultimi Mondiali al terzo posto rischiava addirittura di non qualificarsi direttamente: ora basteranno i tre punti in casa proprio contro l’Armenia, mentre il Galles ancora in corso per il secondo posto proverà a non avere comunque rimpianti battendo in casa la Turchia in una partita da gol.

Pronostici altre partite

A proposito di gol e spettacolo, la partita più attesa si giocherà nella notte in Sudamerica nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Brasile e Argentina. Tutte e due hanno perso nell’ultimo turno e la tensione sarà altissima, motivo per cui oltre ai gol c’è da aspettarsi anche un alto numero di cartellini gialli.

Restando in Sudamerica vittoria ampiamente alla portata per l’Uruguay in casa contro la Bolivia, sempre disastrosa in trasferta.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Austria-Germania, Amichevole internazionale, ore 20:45

Vincenti

• Croazia (in Croazia-Armenia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Galles o pareggio (in Galles-Turchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Marocco (in Tanzania-Marocco, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 20:00)

• Uruguay (in Uruguay-Bolivia, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 00:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Siria-Giappone, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 15:45

• Grecia-Francia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Austria-Germania, Amichevole internazionale, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Galles-Turchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Romania-Svizzera, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Brasile-Argentina, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 01:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Brasile-Argentina, Qualificazioni Mondiali 2026, ore 01:30)