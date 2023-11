Kosovo-Bielorussia è un match valido per la decima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Non sarà un’ultima giornata di pathos per le squadre del gruppo I: i verdetti sono già stati sanciti nel fine settimana. Romania e Svizzera sono già certe di prendere parte all’Europeo tedesco, Israele si è dovuta accontentare del terzo posto ma ha ancora a disposizione il “salvagente” degli spareggi grazie ai risultati ottenuti in Nations League.

Niente da fare invece per Kosovo e Bielorussia, fuori da tutto insieme alla “piccola” Andorra. Ci sarà dunque poco in palio nella sfida in programma a Pristina tra due selezioni che si sono in ogni caso ben comportate in questa campagna di qualificazione. Il Kosovo potrebbe ancora superare Israele e chiudere al terzo posto – traguardo puramente simbolico – mentre la Bielorussia, prevalendo sui balcanici, si ritroverebbe terza. La rete di Hyseni a pochi minuti dalla fine sabato scorso ha permesso alla rappresentativa guidata dallo sloveno Primoz Gliha di evitare la sconfitta in casa della Svizzera (1-1) in vantaggio ad inizio secondo tempo con Vargas. Per il Kosovo è il terzo risultato utile di fila dopo le due vittorie con Andorra e Israele: con qualche pareggio in meno – il Kosovo ne ha collezionati 5 – è probabile che Muriqi e compagni avrebbero potuto insidiare le prime due.

La crescita della Bielorussia

Punta a chiudere in crescendo anche la Bielorussia: due mesi fa ha cambiato selezionatore, affidandosi allo spagnolo Alos Ferrer, ed il cambio di passo è stato evidente.

Dall’ultima gara di giugno le Belyja kryly hanno perso solamente una partita (con Israele) su sei, strappando anche due pareggi contro le due squadre qualificate, Romania e Svizzera. Sabato la Bielorussia ha portato a casa un’altra vittoria, battendo di misura il fanalino di coda Andorra (1-0) e tenendo la porta inviolata per la seconda volta in tre gare.

Come vedere Kosovo-Bielorussia in diretta tv e in streaming

Kosovo-Bielorussia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Fadil Vokrri di Pristina, in Kosovo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Lo scorso giugno il Kosovo rimediò una delle poche sconfitte (due in totale) proprio contro la Bielorussia, che ebbe la meglio 2-1 sul campo neutro di Budapest. Sembrano esserci i presupposti per quella che sarebbe una rivincita, nonostante gli uomini di Alos Ferrer stiano attraversando un periodo positivo. Kosovo leggermente favorito in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Kosovo-Bielorussia

KOSOVO (3-4-3): Bekaj; Dellova, Aliti, Krasniqi; Hyseni, Kastrati, Vojvoda, Berisha; Zeqiri, Rashani, Bytyqi.

BIELORUSSIA (5-3-2): Ignatovich; Karpovich, Pavlovets, Parkhomenko, Volkov, Pechenin; Kilmovich, Kaplenko, Ebong; Antilevskiy, Skavysh.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1