Bielorussia-Andorra, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Bielorussia-Andorra è un match della nona giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Nessuna possibilità di arrivare tra le prime due, né di tentare il tutto per tutto ai playoff. In Bielorussia-Andorra non c’è praticamente nulla in palio, visto che entrambe le selezioni sono ormai fuori dai giochi all’interno del gruppo I, dove in testa al momento c’è la Svizzera, seguita dalla Romania.

La Bielorussia, costretta a giocare i match casalinghi fuori dai propri confini a causa delle sanzioni scattate dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina (con la collaborazione della Bielorussia), è riuscita quantomeno ad evitare l’ultimo posto in classifica. La selezione allenata dallo spagnolo Carlos Alos Ferrer dovrà raccogliere almeno un punto contro il fanalino di coda Andorra per essere certa di rimanere penultima. Una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte: questo il bilancio delle Belyja kryly, che nelle ultime due giornata hanno messo in difficoltà sia Romania che Svizzera, costrette alla fine ad accontentarsi di un pari. La miglior prestazione degli uomini di Alos Ferrer è stata sicuramente quella dello scorso ottobre a San Gallo: fino a sei minuti dalla fine la Bielorussia vinceva addirittura 3-1 contro gli elvetici di Murat Yakin, che hanno poi recuperato in extremis (3-3).

L’unico successo bielorusso resta quello di giugno contro il Kosovo, battuto 2-1 grazie ai gol di Morozov ed Ebong. Contro Andorra, invece, non andò oltre uno scialbo 0-0.

Soltanto due i punti conquistati dalla rappresentativa del piccolo principato situato sui Pirenei, frutto dei pareggi con Kosovo (1-1) e Bielorussia (0-0). Uno score di cui il commissario tecnico Koldo può essere soddisfatto, visto che altri cosiddetti “microstati” (San Marino, Liechtenstein e Gibilterra) sono ancora a secco di punti.

Come vedere Bielorussia-Andorra in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bielorussia e Andorra è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Bielorussia potrebbe replicare l’ottima prestazione offerta contro la Svizzera un mese fa, aggiudicandosi la sfida – sostanzialmente inutile – con Andorra. Ci aspettiamo un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Andorra

BIELORUSSIA (3-4-3): Ignatovich; Volkov, Politevich, Polyakov; Karpovich, Ebong, Korzun, Pyachenin; Skavysh, Kontsevoy, Bakhar.

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; Rubio, Llovera, M. Vales, Pomares, Garcia; E. Vales, Rebes, Vieira, Cervos; Alaez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0