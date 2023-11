Gratta e Vinci, è la città più fortunata: altri 2 milioni

Gratta e Vinci, questo 2023 ci sta dicendo che c’è una città più fortunata delle altre. Altri 2milioni di euro vinti. Ecco dove

Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto un resoconto di quelle che sono le regioni che stanno regalando in questo 2023 il maggior numero di vincite attraverso il Gratta e Vinci. Una statistica che si fermava nello scorso mese di ottobre e che quindi è da aggiornare.

Sì, perché nel frattempo altre vincite milionarie stanno arrivando e c’è una città che sembra essere assai più fortunata delle altre. Parliamo di Torino, capoluogo del Piemonte, che si vanta di aver regalato altri 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10euro. La vincita massima, ovviamente. Il fatto, raccontato da Il Messaggero, è successo all’Antica Tabaccheria in corso Trapani, dove Mariella e Dario, che sono fratelli oltre che proprietari, hanno festeggiato questo colpo grosso. I due hanno spiegato anche di conoscere chi è riuscito a vincere così tanti soldi, ma ovviamente non hanno voluto rivelare l’identità. Si tratterebbe di un abituale frequentatore dell’attività commerciale.

Gratta e Vinci, a Torino premi ricchi

I proprietari stessi, anche per cercare di avvicinare giustamente un maggior numero di clienti, hanno rivelato che già in passato nella loto ricevitoria ci sono state delle vincite assai importanti. Noi, a dire il vero, se fossimo a Torino un giro lo faremmo in quest’anno per comprare un Gratta e Vinci, anche perché c’è da ricordare un altro fatto successo in Piemonte.

Nello scorso mese di giugno infatti, con il Vinci in Grande, il biglietto che costa 25euro e questo è già un record, la città si è portata a casa la vincita più alta della storia di questo gioco, la bellezza di 6milioni di euro. In questo caso in una tabaccheria di Corso Svizzera. Sì, il 2023 ci dice proprio che è Torino quella città dove conviene, se ci si trova nei paraggi, acquistare un tagliando. Potrebbe essere decisamente quello vincente.