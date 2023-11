Romania-Svizzera è un match della decima giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Romania e Svizzera hanno appena festeggiato la qualificazione ad Euro 2024: la Tricolorii ha confermato il primo posto nel gruppo I grazie al successo per 2-1 ai danni di Israele, che in caso di vittoria avrebbe rimesso tutto in discussione.

Del genoano Puscas e dell’ex Fiorentina – oggi all’Alaves – Hagi i gol che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zahavi e permesso alla selezione di Edward Iordanescu di raggiungere un obiettivo che a queste latitudini si erano prefissati da ben 8 anni (nel 2016 l’ultima partecipazione). Gli elvetici invece hanno brindato con un pari: è bastato l’1-1 con il Kosovo per avere la certezza matematica di prendere parte alla prossima manifestazione continentale, che organizzerà la Germania. La selezione rossocrociata non perde dall’umiliante 6-1 rimediato nell’ottavo di Qatar 2022 con il Portogallo – è imbattuta da quasi un anno – ma nelle ultime sei partite ha battuto esclusivamente la modesta rappresentativa andorrana (3-0). Sabato scorso gli uomini di Murat Yakin non sono andati al di là di un pareggio nel match di Basilea, raggiunti a 10′ dalla fine.

Nella sfida di Bucarest, tuttavia, non mancheranno gli stimoli: chiudere al primo posto nel girone è fondamentale per evitare di capitare in un girone durissimo all’Europeo.

La Romania, oltre al vantaggio del fattore campo, potrà giocare per due risultati: anche con un pareggio conserverebbe il primato grazie ai due punti in più rispetto alla Svizzera (19 contro 17). Imbattuta pure la selezione di Iordanescu, che in un match ufficiale non perde addirittura da giugno 2022, quando si arrese al Montenegro in Nations League.

Come vedere Romania-Svizzera in diretta tv e in streaming

Romania-Svizzera è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nella gara d’andata non ci si è annoiati: a Lucerna la Svizzera aveva chiuso in vantaggio il primo tempo (doppietta di Amdouni) per poi subire due gol nei minuti finali, entrambi realizzati dal parmense Mihaila. Romania che sembra stare meglio rispetto ad una Svizzera che da giugno in poi ha sempre incassato almeno una rete ad eccezione della sfida con Andorra. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se i padroni di casa evitassero la sconfitta in una partita da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Romania-Svizzera

ROMANIA (4-2-3-1): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Screciu; Hagi, Stanciu, Dragus; Puscas.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Comert, Akanji, Elvedi, U. Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Okafor, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1