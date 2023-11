Superenalotto, comunicato UFFICIALE: cambiano le date

Superenalotto, adesso c’è anche il comunicato ufficiale. Cambiano tutte le date. Ecco le modifiche di tutto il 2024 e per la fine del 2023.

Se siete quei giocatori che puntate sempre sugli stessi numeri allora fareste bene a dare un’occhiata a queste date. Sono ufficiali infatti le modifiche al calendario del Superenalotto, che come sapete per tutto l’anno ha un’estrazione anche al venerdì per raccogliere fondo dopo l’alluvione in Emilia Romagna, e che ha già messo in evidenza quelle che saranno le modifiche per il 2024.

Con un comunicato ufficiale, infatti, apparso sul proprio sito, il Superenalotto ha spiegato quelle che saranno le modifiche alle estrazioni del prossimo anno e anche la raccolte delle giocate per le ultime estrazioni del 2023, quelle che coincidono con la Vigilia di Natale e con il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Insomma, salvate questo articolo, leggetelo molto attentamente, e nel caso prendere appunti sula vostra agenda. Soprattutto se come detto prima siete dei giocatori che puntate solo ed esclusivamente sugli stessi numeri.

Superenalotto, ecco tutte le date

Ecco, quindi, tutte le date che, ricordiamo, sono ufficiali. Quindi occhio.

L’estrazione di sabato 6 gennaio 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 8 gennaio 2024.

L’estrazione di giovedì 25 aprile 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a sabato 27 aprile 2024.

L’estrazione di sabato 27 aprile 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 29 aprile 2024.

L’estrazione speciale di mercoledì 1° maggio 2024 del “SuperEnalotto” denominata “SiVinceTutto SuperEnalotto” è posticipata a lunedì 6 maggio 2024.

L’estrazione di giovedì 15 agosto 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a sabato 17 agosto 2024.

L’estrazione di sabato 17 agosto 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 19 agosto 2024.

L’estrazione speciale di mercoledì 25 dicembre 2024 del “SuperEnalotto” denominata “SiVinceTutto SuperEnalotto” è anticipata a lunedì 23 dicembre 2024.

L’estrazione di giovedì 26 dicembre 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a sabato 28 dicembre 2024.

L’estrazione di sabato 28 dicembre 2024 del concorso “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” è posticipata a lunedì 30 dicembre 2024.

“Nelle giornate del 24 dicembre 2024 e del 31 dicembre 2024, la raccolta delle giocate dei rispettivi concorsi del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare e opzionale “SuperStar” terminerà alle ore 18:00″. Tutto chiaro, sì?