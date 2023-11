Sinner-Medvedev, semifinali Atp Finals: orario, tv, streaming, pronostico

Sinner-Medvedev è un match valido per le semifinali delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Un popolo intero a spingere Sinner verso un sogno. Una città che ruggisce dentro il Pala Alpitour, una Nazione collegata alla tv che tifa da casa. Tutti dietro a Jannik, un campione in campo e fuori, uno che può davvero stupire tutti.

Scende in campo contro Medvedev il tennista azzurro nelle semifinali delle Atp Finals di Torino. Un collega che possiamo considerare ormai l’ex bestia nera di Sinner: negli ultimi cinque incroci il russo ha battuto tre volte l’azzurro, che però nelle ultime due uscite, nelle finali di Pechino e di Vienna, sul cemento, ha avuto la meglio. Medvedev, che si è piazzato dietro ad Alcaraz nell’altro raggruppamento di queste Finals, rimane in ogni caso un osso duro. Non diciamo favorito nonostante il posto nel ranking Mondiale: una posizione davanti all’azzurro che ovviamente lo ha messo nel mirino per il prossimo anno.

Le condizioni di Jannik sono buone, nonostante qualche problema alla schiena contro Rune giovedì sera. Sinner ha voluto rassicurare tutti, parlando di cose di poco conto, e non avendo nemmeno la necessità di ricorrere al fisioterapista durante il match. Menomale, perché ad un certo punto il fiato è mancato a tutti. Anche a Djokovic, che ha superato il turno appunto grazie alla vittoria dell’italiano. “Ora devo pensare a come battere Jannik” ha detto il russo. “Lui sta giocando in modo incredibile e io devio fare meglio. E’ un vero top” ha spiegato nella conferenza stampa dopo la gara contro Alcaraz. Insomma, Medvedev teme Jannik. Ed è anche giusto così, visto quello che ha fatto vedere nel corso di questo torneo riuscendo anche a battere il numero 1 del Mondo spinto, come detto prima, da un pubblico incredibile.

Dove vedere Sinner-Medvedev in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Il match valido per le semifinali dele Atp Finals 2023 tra Jannik Sinner e Medvedev sarà trasmesso sabato 18 novembre sia dalla Rai che da Sky alle 14:30. L’incontro si potrà vedere in chiaro su Rai 2 nonché attraverso la diretta streaming gratuita su RaiPlay. Per quanto riguarda Sky, invece, i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile vedere la sfida in streaming anche tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sarà una partita molto combattuta, con un pronostico aperto. Con la sensazione che si possa arrivare al terzo set. Sinner darà l’anima in campo, e magari alla fine potrebbe conquistare la finale. Ribadiamo il concetto di un match tutt’altro che scontato dove il pubblico, anche in questo caso, potrebbe fare la differenza. Così come successo nei primi tre incontri del raggruppamento.