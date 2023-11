Alcaraz-Djokovic, semifinali Atp Finals: orario, tv, pronostico

Alcaraz-Djokovic è un match valido per le semifinali delle Atp Finals 2023: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

I due più forti del Mondo, almeno secondo il ranking. Ma Alcaraz e Djokovic ci arrivano decisamente in maniera diversa a questo match che mette in palio la finale del torneo che si sta giocando a Torino. La sfida si gioca di sera, dopo l’altra semifinale tra Sinner e Medveded.

Le danno e le prendono i due tennisti. Negli quattro incroci due volte ha vinto lo spagnolo, che ha superato in classifica il serbo per un poco di tempo, due volte ha vinto Nole. Non sappiamo per chi tiferà il pubblico di Torino per un solo motivo: l’atteggiamento che Djokovic ha avuto per una parte del match contro Sinner. Sì, lo sappiamo, il numero 1 del Mondo sguazza in queste situazioni che è evidente che cerchi per esaltarsi. Ma un poco di strascichi li potrebbe lasciare. Vedremo.

Tornando alla partita, che è quella che a noi interessa, Djokovic ha dovuto sperare in Sinner per arrivare a questo match. Una sconfitta dell’azzurro lo avrebbe eliminato e quindi senza dubbio il serbo ha tutta l’intenzione di una rivincita. Poi, dentro il Pala Alpitour, Alcaraz potrebbe avere qualche problema con la velocità delle giocate. Cosa che non può minimamente toccare Nole, abituato a questo tipo di terreno e che praticamente riesce a vincere dappertutto. Solamente per questo motivo diciamo che parte favorito quello che al momento occupa il primo posto della classifica mondiale.