Pronostico Argentina-Austria: Rangnick prova a fermare l’uragano Messi

Argentina-Austria è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro, streaming gratis.

L’infinito Messi ha rubato completamente la scena nella prima dell’Argentina campione del mondo in carica contro l’Algeria, travolta 3-0 a Kansas City proprio grazie a una strepitosa tripletta (!) dell’otto volte Pallone d’Oro, che in settimana compirà 39 anni.

Dopo Mbappé e Haaland, che qualche ora prima avevano debuttato mettendo a referto una doppietta a testa, non poteva mancare lo squillo – e che squillo – del capitano nonché “spirito-guida” dell’Albiceleste, capace di riscrivere ancora una volta la storia della rassegna iridata in barba a ciò che sostiene la sua carta d’identità: i tre gol rifilati agli algerini (tutti di pregevole fattura, anche se con la complicità del figlio d’arte Zidane, disastroso) gli hanno consentito di raggiungere Klose nella classifica dei cannonieri all-time del Mondiale. E la sensazione è che il sorpasso sia ormai soltanto una questione di tempo.

La super prestazione della Pulce, tuttavia, ha un po’ mascherato i problemi della Selección di Lionel Scaloni, brava ad approfittare dei troppi spazi lasciati dai Fennecs, i quali probabilmente non meritavano un passivo così ampio.

I nordafricani, infatti, erano partiti con il piede giusto, trovando la via del gol dopo appena nove minuti: l’entusiasmo di Chaibi, però, è stato prontamente smorzato dal Var a causa di un fuorigioco millimetrico.

Poi c’è stato il discusso episodio che ha riguardato lo stesso Messi e mandato su tutte le furie l’Algeria (la federazione ha addirittura fatto causa alla FIFA per i presunti errori arbitrali): l’intervento da dietro dell’ex Barcellona sull’algerino Mandi avrebbe forse meritato il rosso.

Il pressing austriaco farà la differenza?

Insomma, l’Algeria ha dimostrato di non essere abbastanza organizzata da poter pensare di tenere testa a quest’Argentina e limitare quelli che sono i suoi punti di forza nell’ultima parte di campo.

L’Austria, in questo senso, potrebbe creare qualche grattacapo in più ai campioni del mondo, attraverso il pressing, il recupero palla e le ripartenze veloci. Un lavoro a cui gli uomini di Ralf Rangnick sono sicuramente più abituati e lo si è visto nel primo match con la Giordania, abbattuta 3-1 ma non senza difficoltà.

I mediorientali hanno fatto un figurone, creando 1.15 xG nonostante il 37% del possesso palla ed effettuando lo stesso numero di tiri degli austriaci. Fino a un quarto d’ora dalla fine, infatti, il risultato del match è rimasto in parità, prima del definitivo sorpasso del Das Team grazie a un’autorete di Al-Arab e del sigillo definitivo su rigore in pieno recupero dell’eterno Arnautovic, entrato dalla panchina a inizio ripresa al posto di uno spento Kalajdzic. Uno dei talloni d’Achille della selezione di Rangnick è proprio l’attacco, che quando il livello si alza fatica parecchio a trovare la via del gol.

L’ex tecnico di Lipsia e Manchester United contro l’Albiceleste potrebbe decidere di schierare dal 1′ il 37enne attaccante della Stella Rossa, mentre c’è da aspettarsi più d’un cambio da parte di Scaloni nella formazione iniziale dell’Argentina. Scalpitano Molina e Julian Alvarez, subentrati rispettivamente a Montiel e Lautaro contro l’Algeria, ma nell’undici titolare potrebbe trovare spazio anche Nico Gonzalez al posto di Thiago Almada.

Come vedere Argentina-Austria in diretta tv in chiaro e in streaming gratis

La sfida Argentina-Austria è in programma lunedì alle 19:00 (ora italiana) all’AT&T Stadium di Arlington, negli USA, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata. Sarà possibile assistere ad Argentina-Austria anche sulla Rai, che garantirà la messa in onda di 35 match del Mondiale in co-esclusiva con DAZN. In questo caso la diretta tv in chiaro si potrà vedere su Rai 1 e in streaming, sempre in forma gratuita, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

I valori in campo pendono nettamente a favore dei sudamericani, imbattuti da una striscia lunghissima e capaci di segnare almeno due reti in tutte le ultime 5 partite disputate. La profondità della rosa a disposizione di Scaloni e lo stato di grazia del leggendario Messi secondo noi faranno saltare il banco del pressing austriaco, sebbene per Selección questa ha tutta l’aria di essere una partita più complicata rispetto all’Algeria. La difesa dell’Albiceleste è solida e quadrata, mentre l’attacco dell’Austria tende ad afflosciarsi contro le big internazionali. Con Lisandro Martinez e Romero a sbarrare la strada ad Arnautovic, la quota che prevede almeno una delle due squadre a secco di gol è fortemente supportata dai numeri.

Le probabili formazioni di Argentina-Austria

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez.

AUSTRIA (4-2-2-2): A. Schlager; Mwene, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Sabitzer, Gregoritsch; Kalajdzic, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0