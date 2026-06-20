Pronostici Francia-Iraq: marcatore e tiri in porta

Pronostici Francia-Iraq: le qualità dei francesi non si mettono in discussione. Ecco come potrebbe finire il match

Del pronostico vi parliamo in un altro articolo, qui invece discutiamo su quelli che sono gli uomini che si potrebbero prendere la scena nella serata di lunedì, quando la Francia tornerà in campo contro l’Iraq.

Diciamo che di dubbi ne abbiamo pochi. Non diciamo fesserie se crediamo che la truppa di Deschamps si può prendere una vittoria abbastanza semplice senza rischiare nulla. Sì, qualcosa gli uomini in blu concedono, ma niente di particolare. Vabbè, senza andare oltre in parole e parole, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici Francia-Iraq: le scelte

Ovviamente Mbappé segnerà d nuovo dopo la doppietta piazzata contro la Costa d’Avorio. Ha segnato da dentro e fuori l’area di rigore in entrambe le occasioni col destro. Segnerà prima o poi di sinistro oppure con una sgroppata delle sue. Insomma, in tutti i modi. E insieme a lui toccherà anche da Olise. Appena accelera, abbinando le qualità tecniche lo fanno uno dei più forti in Europa e che lo faranno uno dei più forti per i prossimi anni, diventa un giocatore devastante, un giocatore di quelli difficili da fermare. Anzi, impossibile. Si sbloccherà anche lui, e non sarà una buona notizia per le altre nazionali che vorrebbero cercare di vincere questo Mondiale.

Scelte nell’Iraq? Eccole. Come detto prima la Francia ha concesso qualcosa e l’Iraq, nonostante le quattro sberle contro la Norvegia, qualcosa davanti ha creato. Ci aspettiamo qualche scatto d’orgoglio, nei limiti del possibile. E quindi over 1,5 tiri totali DUO dei due attaccanti: Hussein e Al Hamadi.

Quindi: Mbappé e Olise marcatori plus, Hussein e Al Hamadi over 1,5 tiri totali DUO, su SportBet hanno un valore di 12,24 volte la posta.